El Pollo Vignolo se calentó con Ruggeri: "Rompiste una cábala"

El "Pollo" Vignolo cruzó a Oscar Ruggeri por un romper una cábala de 15 años en el comienzo de la emisión del miércoles de F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo cruzó enojado a Oscar Ruggeri, que lo interrumpió y rompió con "una cábala de 15 años". La situación que hizo calentar al conductor de F90 se produjo el miércoles pasado y el periodista se lo hizo saber a su colega. "Bilardo, perdonalo", agregó Vignolo, mencionando al entrenador de Ruggeri en la selección argentina que salió campeona del mundo en México 86, conocido por ser muy respetuoso de las cábalas.

Tanto el mundo del fútbol como el de la televisión son ambientes marcadamente cabuleros. Cada plantel futbolístico tiene sus tradiciones y rituales, que suelen respetar a rajatabla, algo que sucede también en la televisión. Por eso, el "Pollo" Vignolo se enojó con Oscar Ruggeri y lo acusó de romper con una "cábala de 15 años" el miércoles pasado, en una edición especial de F90, el programa que el periodista conduce desde hace más de 15 años.

Tal como hace en cada programa desde que comenzó, el miércoles pasado Sebastián Vignolo saludó en el inicio de F90 con su característico "Hola, hola, hola". Pero no pudo seguir porque fue interrumpido casi de inmediato por Oscar Ruggeri: "Hola, buen día, no podemos todo rápido. Vamos a lo de Gallardo que nos tenemos que ir rápido". Sorprendido, el "Pollo" Vignolo lo cruzó con una durísima acusación.

"Quince años abriendo el programa de la misma manera, para que el señor, hoy, de arrebatado, nos rompa la cábala. Todos los compañeros sabíamos que era la cábala", disparó el conductor, molesto con su compañero de programa. Además, le envió un mensaje a un hombre conocido por ser muy respetuoso de las cábalas: "Perdonalo, Bilardo". Entre risas, Vignolo explicó que el apuro de Ruggeri se debía a que ese día tendrían un programa de solo media hora, ya que la señal tenía partidos de la Champions League para transmitir en el horario de F90.

"Perdimos el Martín Fierro", sumó el "Pollo" Vignolo, culpando al ex defensor de Boca, River y San Lorenzo. "No me vas a echar a mí la culpa. Yo te dije: hay que llamarlo a Luis, y nadie me dio bola. No lo llamamos, no lo saludamos", se defendió Ruggeri, aludiendo a Luis Ventura, presidente de APTRA y encargado de la ceremonia de entrega de los premios más importantes a la televisión argentina.

Insultaron a Sebastián Becaccecce en ESPN

De forma inesperada, dos integrantes de F90 cargaron contra Sebastián Beccacece. Las voces se escucharon en off, al momento de iniciarse SC Night (el programa siguiente en la grilla de la señal deportiva) y dicho momento se hizo viral en las redes sociales.

"Lo que tiene Beccacece es que es muy pelotudo", se oyó decir en un comienzo, y luego otra persona agregó: "Yo lo cago a trompadas". ¿A qué hicieron alusión? Al episodio en el que el DT de Defensa y Justicia recibió una agresión por parte de Iván Delfino (entrenador de Patronato) luego de gritar un gol del "Halcón" de forma efusiva.