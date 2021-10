Juan Román Riquelme estalló contra el plantel de Boca: "Los zamarreó"

Juan Román Riquelme, el vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol de Boca, explotó contra sus propios jugadores en el vestuario luego de la caída por 1-0 contra Gimnasia en "La Bombonera".

La derrota de Boca por 1-0 frente a Gimnasia de La Plata en "La Bombonera" por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina caló hondo no solamente por lo deportivo, sino también porque, al parecer, la actitud de algunos jugadores molestó nada menos que a Juan Román Riquelme. El vicepresidente, líder del Consejo de Fútbol y máximo ídolo histórico del club no aguantó la bronca por la segunda derrota consecutiva del equipo de Sebastián Battaglia y explotó contra el plantel en el vestuario de su propio estadio.

Apenas culminada la caída por el gol de Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez de penal tras un grosero error del arquero local Agustín Rossi, se supo que Román hizo bajar a los futbolistas del micro cuando ellos ya estaban adentro del vehículo y a punto de abandonar el escenario rumbo al descanso y al posterior entrenamiento del domingo.

La fuerte charla de Juan Román Riquelme con el plantel de Boca tras la caída frente a Gimnasia

De acuerdo con la información difundida por el portal del diario deportivo Olé, se trató de una especie de reto del dirigente y exjugador al plantel profesional actual del conjunto de La Ribera. "´La charla fue durísima, desde afuera se escuchaban las puteadas... Los zamarreó´, le dijo a Olé alguien que vio entrar como una tromba a Román". Si bien desde otros medios coincidieron con estos datos, "El Torero" salió unos minutos más tarde a hablar con la prensa y dijo todo lo contrario.

Juan Román Riquelme reveló qué habló con el plantel de Boca tras la derrota contra Gimnasia

Durante un diálogo breve con los periodistas que lo esperaron en la zona del estacionamiento de "La Bombonera", el dirigente aseguró: "Les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo". De paso, se quejó y tiró un palito para la organización tanto de la Liga nacional como de la Conmebol a nivel continental: "Hemos comenzado con los partidos de (Atlético) Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel... No nos dieron muchas chances de participar en el torneo porque nos hicieron jugar con los chicos (0-0 contra Banfield y 0-2 vs. San Lorenzo)".

Ya con respecto al partido en sí, Román detalló: "Los saludé (a los jugadores). Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo. Desde ahí arriba, uno se daba cuenta de que la pelota no iba a entrar. La sacaron en la línea más de una vez. El arquero (Rodrigo Rey) le tapa una pelota increíble a (Agustín) Almendra. Ya cuando pegó esa de Almendra en el primer tiempo en el palo y (Cristian) Medina erró con el arco libre... El primer tiempo no fue bueno, el segundo todo lo contrario".

La salida de Riquelme tras hablar con el plantel de Boca en "La Bombonera".

La agenda de Boca en 2021

Ya despedido de la posibilidad de ser campeón de la Liga, el equipo de Battaglia tiene como objetivos hacia el final de año conseguir el título de la Copa Argentina y clasificarse a la Libertadores de 2022. Ahora, los desafíos que se le aproximan también son complicados:

Boca vs. Argentinos - Copa Argentina - Semifinal - Miércoles 3 de noviembre de 2021 a las 21.10. Aldosivi vs. Boca - Liga - Fecha 20 - Lunes 8 de noviembre a las 21.15. Boca vs. Sarmiento - Liga - Fecha 21 - Día y horario a confirmar. Independiente vs. Boca - Liga - Fecha 22 - Día y horario a confirmar. Boca vs. Newell´s - Liga - Fecha 23 - Día y horario a confirmar. Arsenal vs. Boca - Liga - Fecha 24 - Día y horario a confirmar. Boca vs. Central Córdoba - Liga - Fecha 25 - Día y horario a confirmar. Boca vs. Barcelona - Amistoso en homenaje a Diego Maradona - Martes 14 de diciembre a las 16.

*Si avanza a la final de la Copa Argentina, la disputará en día y horario a definir frente al vencedor de la llave entre Talleres y Godoy Cruz.