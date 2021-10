Carlos Tevez fue denunciado por un excompañero: "Me escupió en un entrenamiento"

Carlos Alberto fue compañero de Carlos Tevez en el Corinthians hace 16 años y recientemente reveló una desagradable actitud del ex Boca.

Un ex compañero de Carlos Tevez denunció a uno de los últimos ídolos xeneizes y lo acusó de distintas actitudes y conflictos que se dieron en el vestuario del Corinthians, el equipo brasileño al que el Apache llegó en el 2005. El acusador fue parte de ese conjunto que también contó con Javier Mascherano y en el que salieron campeones del Brasileirao hace 16 años.

En el 2005 y después de un primer paso muy exitoso por Boca Juniors, Carlos Tevez llegó a Corinthians, que desembolsó cerca de 20 millones de dólares por su ficha. El conjunto brasileño quiso armar un gran equipo y además del Apache también incorporó a Javier Mascherano y a Carlos Alberto, entre otros. Este último llegaba desde el Porto de Portugal y tenía la misma edad que los argentinos. Pero el equipo no solo se destacó por su buen fútbol sino también por tener un plantel lleno de futbolistas con mucho carácter, tanto dentro como fuera de la cancha.

Pero esa sintonía dentro del campo de juego que terminó con el triunfo en el Brasileirao, terminó por ocultar internas y problemas que había en los entrenamientos. "Fue muy difícil lidiar con ellos. Voy a decir algo que nunca he dicho en mi vida: ese equipo fue el más desunido en el que he jugado y ganamos el título. Los respetaba en la cancha, pero no era amigo de nadie, tenía pocos amigos allí", disparó Carlos Alberto en el programa Arena SBT, en el cual es comentarista.

Carlos Tevez (atrás se ve a Carlos Alberto) fue figura y goleador del Brasileirao que ganó el Corinthians en el 2005

Sin embargo, lo más fuerte del relato de Carlos Alberto llegaría unos segundos después cuando reveló la desubicada actitud que tomó el Apache en una oportunidad. "Él me escupió en un entrenamiento, una fea manía argentina. Fábio Costa estaba de su lado, le dije: ‘¿Ahora eres argentino?’. Pasamos ese año y 2006, nunca más le hablé", contó el futbolista brasileño, que todavía se desempeña en Atlético Paranaense. "Tuve que pasarles la pelota, nos respetábamos y funcionó muy bien en la cancha", agregó Carlos Alberto, recordando aquella mala experiencia con los argentinos.

La historia del escupitajo de Tevez

El hecho ocurrió en marzo del 2005 y, según un cable de la agencia EFE de aquel entonces, Carlos Alberto contó: "Nos enojamos un poco. Tevez se quejó con Dinelson (porque no le daba la pelota) y le dije que ‘las cosas no son así'. Lo que pasa es que él (Tevez) es un jugador que siempre quiere la pelota, pero debe respetar a sus compañeros". Pero lo que el jugador no reveló y sí trascendió en los medios brasileños fue que Tevez le había hecho una dura falta a Dinelson, provocando el reto de Carlos Alberto y el posterior escupitajo del ex Boca.