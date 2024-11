Yuyito González se cansó y reveló lo que todos esperaban: "No era la intención"

Yuyito González habló sobre lo que le molesta en pleno vivo.

Yuyito González está en el foco de la prensa de espectáculos desde que se oficializó su romance con el Presidente Javier Milei. En ese sentido, la conductora de televisión suele protagonizar cruces con otras figuras de la farándula y eso es lo que ocurrió recientemente, por lo que se manifestó de manera tajante en su ciclo.

González conduce en Ciudad Magazine un ciclo de actualidad todas las mañanas y en una reciente emisión aprovechó algunos minutos de su tiempo al aire para responderle a Yanina Latorre, quien reaccionó con todo ante una burla de Yuyito por la infidelidad que Diego Latorre cometió en 2017. "No me pregunten cosas de mala onda. Yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones. Ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes", comenzó.

"No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo", sentenció la celebridad de TV. Y pidió: "Traten de no meterse con la familia, porque yo con la familia no me meto y me parece que ahí estarían derrapando mal. Ojo. No, ojo por algo que yo pueda hacer, pero las fuerzas del cielo operan".

Yuyito reconoció que a veces puede equivocarse en lo que dice y sostuvo: "Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente. Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser. La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin. Adornizada totalmente".

Yanina Latorre no se guardó nada y fulminó a Yuyito González

"Estás con el Presidente, el país está tratando de salir a flote, tenemos quilombos de inflación, va a ir al Congreso para contar lo que hizo el Gobierno hasta ahora, que está haciendo las cosas dentro de lo que prometieron, pero digamos que es macroeconomía, y ella está preguntando con qué look ir. Se cree que va a ir a comer un asado con las botineras, las faranduleras o las politiqueras. Milei salí de ahí", insistió la periodista de espectáculos.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La conductora se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".