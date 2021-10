Mariano Closs se burló de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: "El chat"

Mariano Closs dejó en ridículo a Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara y La China Suárez. El periodista de ESPN lo humilló en plena transmisión.

En las últimas horas, Mariano Closs dio que hablar en la pantalla de ESPN. Es que el reconocido conductor se burló explícitamente de la situación que vive Mauro Icardi con Wanda Nara tras haberse intercambiado chats con María Eugenia "La China" Suárez. En plena transmisión del programa que conduce, hizo un picante comentario que luego se viralizó en las redes sociales.

En la previa del partido entre PSG y Leipzig, por la Champions League, Closs debatió con un colega acerca de la situación de Icardi, que el fin de semana se tomó licencia para poder arreglar sus problemas personales con Wanda. ¿Va a jugar Icardi? Es la pregunta que muchos se hicieron. Por lo tanto, el periodista consultó: "No sabemos si Icardi sí o si Icardi no".

"El partido es a las 15.40", agregó su colega, a modo informativo sobre el encuentro que jugaría el elenco de Lionel Messi. Y Mariano Closs volvió a intervenir, aunque con una picante chicana contra Icardi: "Icardi no llegó a borrar el chat... parece que no llegó a borrar el chat, ja. Ahí lo callaron". "Qué lástima, eh", acotó su compañero.

Mariano Closs, periodista y conductor de ESPN.

Como si fuera poco, en un diálogo que mantuvo con Sebastián "El Pollo" Vignolo, Closs volvió a hacer referencia al escándalo de Icardi con Wanda Nara y La China Suárez. "Pensé que hoy empezaba a hacer el programa desde Córdoba (NdeR: porque este jueves jugarán Talleres y River). ¿No lo planteó?", comentó. Y luego, con una sonrisa pícara de por medio, finalizó: "Que sean felices y cierren los teléfonos, ja".

Los mensajes de Maxi López que molestaron a Mauro Icardi

De manera sorpresiva, por medio del programa LAM, Yanina Latorre dio detalles de la relación que actualmente tienen Wanda Nara y Maxi López, exesposo de la mediática que fue traicionado por Icardi: "Wanda y ´Maxi´ López vienen bien hace varios meses". Como si fuera poco, explicó: "Incluso él le dijo a ella de verse en Milán con sus hijas y ella le dijo que no, que iba a Milán ella sola con sus hijas a ver a su maquillador. Él le tira onda cada tanto, como que quiere reconciliarse".

En tanto, la panelista del programa emitido por El Trece sostuvo que también tiene información confirmada acerca del enojo que le produce a Mauro Icardi ver a Maxi López cerca de Wanda: "Él le tiene muchos celos a Maxi López. En la que puede, Maxi le tira los perros a Wanda y la invita a comer. Y a Icardi le molesta".

La China Suárez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo a lo que le señaló un amigo de "La China" Suárez a MDZ Online, la ex esposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no tiene pensado expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".