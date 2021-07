Gallardo vs. Milito: qué se dijeron en River - Argentinos

Los técnicos de River y Argentinos discutieron fuerte en pleno partido de ida por los octavos de final en el "Monumental" luego de que el visitante pidiera la amonestación para un jugador del local.

Más allá del empate 1-1, el partido entre River y Argentinos Juniors por la Copa Libertadores dejó mucha tela para cortar una vez terminado el mismo por el fuerte cruce dialéctico entre sus respectivos entrenadores, Marcelo Gallardo y Gabriel Milito. En medio de la discusión, el técnico visitante le dijo al local: "¿Quién carajo sos vos?".

Todo comenzó cuando, a los 66 minutos, Fabrizio Angileri cometió una dura infracción desde atrás y el estratega del "Bicho" le pidió al árbitro brasileño Bruno Arleu que lo amonestara, algo que al "Muñeco" no le gustó. Así, se desató un tenso ida y vuelta entre ambos que fue registrado por las cámaras de ESPN, el canal que transmitió en vivo el encuentro por la ida de los octavos de final en el estadio "Monumental", que acabó igualado con los goles de Matías Suárez y Gabriel Hauche.

El inicio

Milito: "¡Amarilla, amarilla!".

Gallardo: "Si fue a la pelota, hermano. Fue a la pelota, hermano... ¿Qué decís que sí, si fue a la pelota?".

M: "¿No es amarilla?".

G: "¿Qué amarilla? Dale, ´Gabi´, si estás al lado".

El segundo "round"

Sin embargo, no terminó allí, ya que diez minutos más tarde el juez sí amonestó al jugador de Argentinos Kevin Mac Allister y el estratega del conjunto de La Paternal estalló de nuevo:

Gallardo: "¡Pará, ´Gabi´! Pará un poco, dale. No te quiero escuchar más, te escuché toda la noche".

Milito: "¿Pero quién carajo sos vos para decirme eso? Si te vivís quejando vos también... Lo único que falta es que me digas lo que tengo que decir, lo único que falta es que tenga que pedirte permiso a vos".

G: "Tranquilo, tranquilo".

M: "Estoy tranquilo".

G: "No se te nota".

El final

Ya cuando terminó el cotejo, el "Muñeco" encaró a "Gabi" y dialogaron otra vez, aunque entonces bajo la atenta mirada del cuarto árbitro, Fernando Rapallini:

Gallardo: "Yo me equivoqué".

Milito: "Vos también pediste".

G: "Yo no pedí ninguna amarilla".

M: "Vos no me podés mandar a callar. Me decías ´no te aguanto más´".

G: "No te aguantaba más pidiendo amarillas...".

Rapallini: "¿Me puedo ir tranquilo, no?".

Entonces, los técnicos se abrazaron y terminó todo en paz de cara al choque de vuelta, que será el miércoles 21 de julio de 2021 desde las 21.30 en La Paternal.