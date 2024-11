Nueva estrategia: el Gobierno de Milei denuncia una maniobra del PJ para meter sólo a Lijo en la Corte y dejar afuera a García Mansilla

El Gobierno acusa ahora al peronismo de armar una maniobra para que solo ingrese Ariel Lijo a la Corte Suprema y dejar afuera al otro magistrado propuesto por Javier Milei: Manuel García Mansilla. Así respondió luego de que la senadora catamarqueña del PJ confirmara este martes que puso la firma para el dictamen por el pliego del juez Lijo y que votará a favor en el recinto de haber sesión.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En diálogo con El Destape 1070, la senadora, que es de estrecha confianza de Cristina Kirchner, explicó: "Yo no tenía cuestionamientos. A ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego, salvo este (que no era una mujer). Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre (por Manuel García-Mansilla). Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, dijo Corpacci.

Otro que reveló las negociaciones del peronismo con el Gobierno por el pliego de Lijo fue el senador formoseño José Mayans. "No es que está bien uno o el otro, el Gobierno decide a quién. Ellos dicen que son 39, nosotros somos 33. Para que haya un acuerdo, ellos pueden poner a uno y nosotros ponemos a otro. Le hicimos un gesto, el Gobierno tiene la última palabra", dijo en CNN Radio. Y agregó: "Todavía no están cerrado los dos tercios. En el bloque todavía no hay dos tercios para nadie. El gobierno tiene que definir cuál es su persona", indicó.

La reacción en la Rosada

En el Gobierno hicieron correr la versión de que el PJ está buscando una sesión para meter solo a Lijo. Pero advirtieron que "García Mansilla entra sí o sí", si ingresa Lijo. "Es los dos o nada", afirmó a El Destape una fuente de Balcarce 50.

Una de las personas más relevantes del círculo político de Milei le contó a El Destape: "La firma de Corpacci está hecha para cagarnos. Puso la firma sin preguntarnos a nosotros y están buscando una sesión para el jueves". Y explicó: "No hay posibilidad de que asuma solo Lijo. Están empujando eso en el PJ para ver si sale solo Lijo".

Notablemente enojado por la situación, una persona del riñón de Milei que participó en las negociaciones judiciales aseveró a El Destape: "Si me lo sacan a Lijo de prepo, vamos a buscar la manera de que García Mansilla se siente en la silla", anticipando así que el Gobierno está dispuesto a meter al otro juez por decreto.

El Gobierno evalúa que los jueces de la Corte sean una parte del temario que Milei envía a sesiones extraordinarias para diciembre. Pero espera a ver cómo se define este semana la maniobra del PJ. En broma, un entornista de Milei le dijo a este portal hace algunos días: "No sé por qué nos cuestionan tanto la candidatura de Lijo a nosotros si es el candidato del peronismo, no nuestro".