CONMEBOL suspendió a los árbitros que perjudicaron a Boca: sigue la polémica

El ente regulador decidió apartar a los dos jueces que anularon el gol del Xeneize en la Bombonera vs. Mineiro. Conocé los audios del VAR.

Los octavos de final por la Copa Libertadores de América comenzaron con polémica para los equipos argentinos. En la ida vs. Atlético Mineiro, disputada durante la tarde del martes en la Bombonera, Boca Juniors fue claramente perjudicado y los futbolistas, junto al cuerpo técnico, no tardaron en estallar. Iban 34 minutos del primer tiempo cuando, tras un centro de Marcelo Weigandt por la derecha, llegó la apertura del marcador. Primero, intentó conectar Norberto Briasco y luego, Diego González ganó la posición frente a su marca para el 1-0. Las quejas de la visita crecieron, el árbitro dudó y tras fijarse en el VAR, lo terminó anulando. Ahora, Conmebol decidió suspender a la terna por "tiempo indeterminado".

En un contundente comunicado, el ente regulador del fútbol sudamericano ponen la mirada en "las actuaciones del Sr. Andrés Rojas, árbitro principal y el Sr. Derlis López, árbitro VAR" que fueron los designados para llevar adelante el encuentro en La Boca. "Los mismos han incurrido en errores graves en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado", manifiestan citando específicamente a la situación del gol "por supuesta falta".

Frente a esto, la Comisión de Árbitros de la Conmebol resolvió "suspender a los árbitros por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones" que son organizadas por dicho organismo. Ahora, el próximo martes desde las 19 hs, el Xeneize tendrá un duro duelo en Belo Horizonte mientras espera no atravesar situaciones similares en tierras brasileñas. Miguel Russo apuntó contra la terna y también contra el ex River, Ignacio Fernández, por hablar de más. "No pido que nos favorezcan, simplemente que no nos perjudiquen", sentenció el capitán Carlos Izquierdoz.

El comunicado oficial:

Las frases de los jugadores y cuerpo técnico:

¿Qué dicen los audios de la revisión?

Luego de la polémica en relación al gol lícito de Diego González que fue anulado y de que el árbitro se muestre en mantener su decisión de legitimarlo, todo cambió por la intervención del VAR. Después de varios minutos se determinó que el contacto de Briasco podía desestabilizar al defensor rival, por lo que fue anulado. Primero, desde las pantallas, observan una "posible infracción" del "Pulpo", antes de cabecear al arco.

Cuando determinan que nada ocurrió en esa acción, centran su atención en el segundo protagonista de la jugada. "Dame una atrás del arco, para ver el brazo", pide uno de los hombres. Mientras que otro remarcar que "es un contacto pequeño" y un tercero aclara que "puede llegar a desestabilizar". Por esa razón determinan llamar al juez Rojas y que "interprete". Allí el colombiano se acercó a la pantalla y tras evaluar, dio su tan polémica decisión. "Lo empuja, falta a favor del blanco", sentencia.

El audio del VAR: