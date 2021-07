Eintracht Frankfurt presentó a Borré, ¿y se burló de River?

La curiosa bienvenida del club alemán en las redes sociales al delantero colombiano que se fue libre del "Millonario". ¿Buena onda o cargada?

Rafael Santos Borré se fue libre de River y fue presentado por Eintracht Frankfurt de Alemania en las redes sociales, aunque lo que llamó la atención fue la forma que eligieron los europeos para anunciar oficialmente el fichaje del delantero colombiano de 25 años, 1.74 m. y 70 kilos.

A través de un video de menos de un minuto, la institución germana recordó cuando el "Millonario" saludó en sus canales por el Día del animal el 29 de abril de 2021 al gavilán que se hizo famoso y se viralizó por su permanente presencia en el campo de juego del estadio "Monumental" mientras se modificaba el mismo y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo hacía de local en la cancha de Independiente, en Avellaneda.

Con el simpático ave omnipresente en los alrededores de las instalaciones de la "Banda", muchos hinchas comenzaron a pedirle irónicamente al "Muñeco" que lo incluyera en la formación ante la explosión de casos de coronavirus en su plantel profesional. Entonces, como uno de los apodos de la entidad europea es el de "Águilas", desde Frankfurt jugaron con ello y pareció que hasta se burlaron de River.

"No era un gavilán… Era un ÁGUILA. ¡Bienvenido!", lo saludaron a la distancia con algunas palabras más, un par de emojis y la bandera de Colombia. En la última Bundesliga, el máximo certamen local de la Primera División del fútbol de Alemania, Eintracht terminó quinto y clasificó a la próxima Europa League, aunque culminó a 18 puntos del cómodo campeón Bayern Munich.

Los números de Borré en River

El atacante de la Selección cafetera llegó a Núñez en 2017 desde Villarreal, aunque su pase pertenecía a Atlético de Madrid, y brilló: 149 encuentros con 55 goles, 20 asistencias y 8 campeonatos conseguidos.

Además, es el máximo anotador del exitoso ciclo de Gallardo, que ya lleva siete temporadas como entrenador de la "Banda".

Por qué Borré se va libre de River a Eintracht Frankfurt

El ariete tenía su contrato firmado hasta el 30 de junio de 2021. Sin embargo, por el acuerdo que mantenía con el "Aleti", el club argentino debía comprar otro 25% de la ficha por 3.5 millones de euros para poder negociar así una posible extensión del vínculo.

Al no haber hecho efectiva esa cláusula y no haber llegado a un acuerdo con el futbolista, el "Comandante" se irá libre y River no recuperará algo de los tres millones de euros que invirtió por la mitad de su carta en su momento, aunque se estima que él le dejaría alrededor de 800 mil euros como resarcimiento.