Gallardo se anotó para ser el técnico de la Selección Argentina: "Me encantaría"

Marcelo Gallardo habló en F90 (ESPN) y dejó algunas declaraciones contundentes sobre la posibilidad de dirigir a la selección argentina. También reveló que tuvo ofertas de clubes europeos, aunque no detalló de cuáles.

Marcelo Gallardo volvió a hablar después de un largo tiempo y dejó algunas frases contundentes sobre su futuro, la posibilidad de dirigir a la Selección Nacional en algún momento y si lo contactaron en alguna oportunidad desde la AFA. "Me encantaría ser el entrenador de la selección nacional en un futuro", reveló el actual director técnico de River Plate desde Miami, donde lidera la pretemporada del Millonario. Además también contó que "nunca nadie" lo llamó desde la AFA para hacerse cargo del plantel superior de la Argentina.

Como acostumbra entre que termina una temporada y comienza la siguiente, Marcelo Gallardo rompió el silencio desde la pretemporada de River en Miami y habló con F90 por ESPN. "Me encantaría ser el entrenador de la Selección Nacional", fue la declaración más contundente y sincera que dejó el entrenador de River Plate. Si bien no es la primera vez que el Muñeco habla del tema sí es la oportunidad en que fue más tajante. En ese sentido, también agregó que sería un sueño conducir al seleccionado: "Más de una vez he soñado con vivir esa competencia como es la de un Mundial, el lugar en el que a uno le gustaría estar".

"Tiene que haber un deseo de ambas partes, te tienen que venir a buscar, contarte el proyecto y uno decidir, por más que sea la Selección tiene que haber un plan, un proyecto", explicó el ex jugador sobre lo que tiene que suceder para tomar las riendas del seleccionado. Además de sentirse preparado para un desafío de esta envergadura, Gallardo aclaró que para él la edad no es un impedimento, contrario a lo que opina Diego Simeone: "La edad es un pensamiento particular, personal, no todos pensamos igual pero es respetable".

Respecto a los rumores de que en algún momento desde la AFA se contactaron con él para ser el entrenador de la Selección Nacional, el entrenador de 45 años volvió a ser contundente y claro: "Nunca nadie me llamó, que quede claro. Termina ahí el tema". "Después queda como que rechacé, me la ofrecieron y no quise, es mentira", sumó Gallardo, que también reveló que tuvo ofertas de clubes europeos, aunque prefirió no detallar en cuáles. De todos modos, también aseguró que tiene "el interés" y le despierta "curiosidad" desarrollar su carrera en otros lugares.

"Lo que más me seduce es cuando llegan los momentos de los Mundiales, las Copa América, esas competencias cortas en las que estás un mes enfocado en lo mismo", explicó el director técnico sobre lo que más lo atrae de la posibilidad de dirigir a la selección al tiempo que aseguró que levantar la Copa del Mundo "es lo que sueña cualquier entrenador". Marcelo Gallardo sabe que en algún momento tendrá esa posibilidad, pero mientras tanto se enfoca en lo que vendrá en este semestre para River Plate tanto en la competencia local como en la definición de la Copa Libertadores.