El tango quedó sacudido por el anuncio de Raúl Lavié a sus 87 años: "Para cerrar"

Raúl Lavié dio un inesperado anuncio a través de sus redes sociales.

Raúl Lavié es uno de los cantantes del mundo del tango más prestigiosos de la Argentina y a sus 87 años, continúa vigente en el mundo de la música con shows programados y canciones lanzadas durante este 2024. En este marco caracterizado por una intensa vorágine de actividades, el artista utilizó sus redes sociales para realizar un anuncio que sacudió al ambiente de la cultura.

El tango es uno de los géneros tradicionales del país con un sinfín de referentes a lo largo de su historia ya desde lo instrumental o la voz. Uno de ellos es Raúil Lavié, de los cantantes más imponentes de este ámbito. En la jornada del lunes 25 de noviembre, el artista de 87 años dio un anuncio que despertó todo tipo de reacciones en sus fanáticos.

"Prepárate para una noche donde el lujo y el arte se unen para sorprenderte en cada momento", expuso en primera instancia por el homenaje a Astor Piazzolla que va a hacer en el Gran Salón de Honor ubicado en avenida Santa Fe 750, por Buenos Aires. El evento será el sábado 30 de noviembre y está pautado para que comience a las 19.30 horas.

"La experiencia continúa con la presencia de destacados bailarines, subcampeones y finalistas del Mundial de Tango, que agregarán pasión y emoción a esta velada especial", detalló demostrando su vigencia con este jugado homenaje a uno de los históricos del tango como Astor Piazzolla.. Y concluyó: "Como broche de oro, en el exclusivo Salón Dorado, podrás compartir una copa de cortesía y brindar con nosotros para cerrar esta experiencia única".

El tango quedó atónito por lo que se animó a decir Raúl Lavié de Fito Páez: "No entendí nunca"

Raúl Lavié es unas de las voces prestigiosas de la música argentina y a lo largo de su extensa trayectoria, se involucró mucho en el género del tango. El cantante de 87 años sigue vigente en el ambiente y hace poco tiempo brindó una entrevista que resonó por lo que dijo de un histórico del rock nacional como Fito Páez.

A sus 87 años, Raúl Lavié continúa con sus actividades en la música. De hecho, el viernes 8 de noviembre, brindará un show en el teatro-bar Café La Humedad y el 13 estará en Corrientes junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia en el marco de un evento a beneficio de la Fundación Oncológica.

Hace pocos días, el cantante dialogó con La Nación y profundizó sobre distintos temas vinculados a su carrera artística y el desarrollo de la música en general. "Una de las cosas que más me aplauden es una balada que no es de acá: A mi manera. O sea que mi espectáculo tiene que ver con nuestras raíces y con las mías. Tiene folklore y también la música que nos ha dado una identidad, toda la música argentina y también la influencia de los inmigrantes que llegaron y armaron la base para desarrollar nuestros grandes poetas", expresó Lavié haciendo un análisis de las influencias en el país.

En este sentido, expresó que no se considera un tanguero y si un tanguista, por lo que profundizó al respecto de este enfoque que lo marcó en su carrera haciendo un comentario sorpresivo sobre Fito Páez. "Creo que para la canción y también para la vida normal, uno debe pronunciar bien las palabras para que se entienda. Cuando escucho las cosas que tengo grabadas se entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo y eso es fundamental en la canción. Yo grabé un tema de Fito Páez en un momento, que se llama Un vestido y un amor. Y la verdad es que a él no le entendí nunca lo que decía, como a muchos. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, no entendí nunca", lanzó.