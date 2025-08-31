La penosa transmisión de ESPN de Aldosivi vs. Boca en la TV desató los memes: "Humo"

Los memes por la poca visibilidad en Aldosivi vs. Boca.

La transmisión del partido entre Boca Juniors y Aldosivi en Mar del Plata en la televisión estuvo signada por la terrible neblina que había en "La Ciudad Feliz" de la Provincia de Buenos Aires. Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino, el encuentro disputado en el Estadio José María Minella estuvo marcado por la baja visibilidad y los hinchas no dejaron pasar esta situación a través de las redes sociales.

Fundamentalmente mediante X (ex Twitter), la gran mayoría de los fanáticos se quejó por la calidad del producto por el que deben pagar dos servicios mensualmente: el "cable" tradicional y además el Pack Fútbol. Por lo tanto, exigieron una mejor calidad en la emisión en vivo y fulminaron al canal perteneciente a la cadena de origen estadounidense Disney. En esta ocasión, quienes lideraron la transmisión fueron Sebastián "Pollo" Vignolo en el relato y Diego "Gambetita" Latorre en el comentario en la TV.

Entre los comentarios más divertidos en este sentido se encontraron que "la transmisión de Aldosivi vs. Boca parece de 1980"; "Aldosivi y Boca están jugando en un escenario de Silent Hill"; "la transmisión es una vergüenza"; "no es seria la calidad de la transmisión"; "se veía más la Batalla de Invernalia en GOT (la serie Game of Thrones) que Aldosivi - Boca, hermano"; "la transmisión la está filmando un hincha desde la tribuna con la cámara de un Nokia 5200" y "el partido es horrible, imaginate si no tuviera ese humo".

La dolorosa revelación de Ander Herrera sobre Boca que causó impacto en el fútbol argentino

"Los chicos tienen mucha presión aquí, más que nosotros en España. Hablo mucho con la psicóloga del club y el 85% o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar", aseguró el español en una entrevista. Luego, lanzó una revelación por demás dolorosa: "Hay un chico que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza".

Por otro lado, el mediocampista vasco dio su parecer con respecto a los mensajes que le deja a esos juveniles que buscan salir adelante siendo parte de Boca: "Con el primer sueldo se compran el Mercedes y yo les digo que en el Mercedes no se puede dormir". De esta manera, hizo referencia a sus consejos como uno de los referentes del plantel que lidera Miguel Ángel Russo.