¿Y si lo llama Román? El sorpresivo guiño de Deyverson a Boca

Dyverson se sacó una foto con la camiseta de Boca.

Muchas veces, los rumores del mercado de pases nacen por medio de una foto y este es el caso de Deyverson que hizo uso de sus redes sociales para mostrar que tiene una camiseta de Boca. No tardó en generar revuelo entre los hinchas y mucho más cuando se difundió el estado de consideración que tiene dentro del plantel de Fortaleza de Brasil.

“Me gusta mucho por Maradona, también por Cavani y Riquelme, yo desde niño lo miraba jugar”, expresó en el 2024 en la previa de la final de la Copa Libertadores que se disputó en Buenos Aires. "Si están ganando cantan, si pierden cantan, eso me ha hecho enamorar de Boca", agregó. El delantero no dudó al momento de expresar la admiración que siente por los colores del Xeneize.

Dyverson se sacó una foto con la camiseta de Boca.

Y en las últimas horas volvió a manifestarlo, pero en este caso con una foto portando una musculosa que tiene los colores del club, el famoso Puente Transbordador de La Boca y algunas referencias a La 12. No se trata de ninguna casualidad porque Deyverson se encuentra apartado en Fortaleza después de que se registró la eliminación ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lo que aseguran los medios de Brasil es que el delantero no va a ser considerado por lo que resta de la temporada tras de una serie de actitudes que fueron definidas como poco "profesionales" y declaraciones que no correspondía. De hecho, le habrían pedido que presente una propuesta formal para marcharse a días de que el mercado de pases cierre o correría el riego de entrenar sin partidos hasta diciembre.

En lo que respecta a lo económico, se estima que Boca podría gestionar la contratación de Deyverson porque se encuentra valorado en 550 mil euros de acuerdo con Transfermarkt. Mientras que Fortaleza le compró su ficha al Atlético Mineiro en un valor que no supera los 1.5 millones. Se estima que con 2 millones podría darse su incorporación, pero Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo consideran que están completos en el ataque.

Se fueron dos jugadores de Boca

Por otro lado, se desprende que Boca llegó a dos acuerdos formales por jugadores que no van a ser considerados por el cuerpo técnico. Uno es Vicente Taborda que se marchará de manera definitiva y tendrá una experiencia en el fútbol griego al ser vendido al Panathinaikos a cambio de 5 millones de dólares. Una operación que significó la venta del 80% de la ficha, mientras que el 20% quedó reservado para beneficio de una segunda transferencia.

En tanto que Marcelo Saracchi presentó una oferta para marcharse del Xeneize y al ser aceptada va a continuar con su carrera en el Celtic de Escocia. De hecho, el lateral ya superó la revisión médica y firmó su contrato. Uno que será de 12 meses, debido a que se trata de un préstamo. Una decisión rara porque había sido marginado y no iba a ser utilizado más mientras Miguel Ángel Russo sea el DT.