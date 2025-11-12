La abrupta decisión de ESPN de última hora que perjudica a sus televidentes en Argentina

La drástica decisión de ESPN que afecta a sus televidentes en Argentina.

ESPN tomó una medida de último momento que perjudica a sus usuarios, tanto en la televisión de Argentina como en el resto de Latinoamérica, de cara al último mes del corriente año. Es que el canal perteneciente a la cadena estadounidense Disney decidió quitar canales de TV de su plan estándar (el más básico y económico) de Disney+ para dejarlo solamente en aquellos con el sistema Premium, que se abona aparte.

De esta manera, por ejemplo, desde el jueves 11 de diciembre del 2025, los canales deportivos en vivo ESPN y ESPN3 dejarán de estar disponibles en los planes Disney+ "estándar con anuncios" y en Disney+ estándar. Por lo tanto, de acuerdo con la información de los sitios especializados Platinum Sports y Puntaje Ideal, todos los eventos y las señales deportivas (ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4) estarán disponibles apenas en el plan Premium de la plataforma en América latina.

ESPN saca canales de su plan estándar en Disney+ para dejarlos solamente en el Premium, que es más caro

De esta forma, desde el próximo 11 de diciembre, los canales deportivos que se podrán ver en el sistema Premium en cada región de Latinoamérica son los siguientes:

Argentina: ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4.

Brasil: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5 y ESPN6.

Chile: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6, ESPN7 y ESPN Premium.

Resto de Sudamérica: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6 y ESPN7.

México: ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4.

Centroamérica: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5 y ESPN6.

Las señales deportivas ya no estarán disponibles en los planes estándar ni en el "Estándar con anuncios" a partir del 11 de diciembre.

El panorama de ESPN para el 2026 (Platinum Sports).

Los planes y precios de Disney+ en noviembre de 2025

Desde su relanzamiento tras la integración con Star+, Disney+ ofrece tres modalidades principales de suscripción: Estándar con anuncios, Estándar y Premium, además de la posibilidad de sumar miembros extra.

Plan Características principales Precio mensual (final / sin impuestos) Precio anual (final / sin impuestos) Disney+ Estándar con anuncios • Acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu

• ESPN y ESPN3 con publicidad

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p (Full HD)

• Hasta 2 dispositivos simultáneos ARS 9.999 / ARS 8.263,64 — Disney+ Estándar • Catálogo completo sin publicidad

• ESPN y ESPN3 con publicidad

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p (Full HD)

• 2 dispositivos en simultáneo

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 12.299 / ARS 10.164,46 ARS 103.299 / ARS 85.371,07 Disney+ Premium • Catálogo completo sin publicidad

• Todos los canales básicos de ESPN (más de 500 eventos deportivos al mes)

• Audio Dolby Atmos

• Video hasta 4K UHD + HDR

• 4 dispositivos simultáneos

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos)

Las promociones y los descuentos vigentes con Disney+ en noviembre de 2025

Además de los precios oficiales, Disney+ ofrece beneficios y promociones para acceder al servicio con meses gratis o rebajas especiales:

Usuarios nuevos: 2 meses gratis al registrarse.

Tarjetas Visa:

▪️ Classic y Gold: 2 meses gratis.

▪️ Infinite: 3 meses gratis.

Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo mes con 50% de descuento.

Meli+ (Mercado Libre): incluye el plan Disney+ Estándar con anuncio costo adicional.

DirecTV (DGO Full): acceso gratuito a Disney+ Premium dentro del paquete contratado.

Cada beneficio debe activarse desde la web o app del proveedor correspondiente y está sujeto a disponibilidad.