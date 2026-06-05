Sol Baumstarh, la excampeona mundial de boxeo que perdió su título con polémica, sueña recuperarlo en la FAB

Una excampeona mundial de boxeo que perdió con polémica quiere recuperarlo

El boxeo argentino puede sumar una nueva campeona del mundo este viernes 5 de junio cuando Sol Baumstarh se suba al ring de la Federación Argentina de Box. El recinto ubicado en Castro Barros 75 recibirá una velada que contendrá varios combatres entre los que sobresalen dos de carácter femenino y por cinturón. El más importante será el de la joven de Brandsen, que perdió la faja de manera injusta hace más de un año atrás y que buscará recuperarlo.

Sol Baumstarh va por el título mundial que perdió con polémica

La púgil argentina irá por el título mundial interino mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), del cual tuvo el regular y no pudo defenderlo contra Sol Cudos en el mismo estadio ya que las tarjetas no lo permitieron. Si bien en aquel momento fue más que su rival arriba del ring, los jueces no lo vieron de esa manera y generaron polémica en el deporte de los puños a nivel nacional. Ahora, Baumstarh quiere tomarse revancha contra la estadounidense Yadira Bustillos, quien pisará por primera vez suelo argentino.

Con respecto al palmarés de la local, posee 14 triunfos de los cuales ocho fueron por la vía del KO, mientras que acumula siete derrotas y un empate. Su debut tuvo lugar en 2018 y después de varios combates perdidos resurgió para dar vuelta su récord y posicionarse como una de las mejores de la actualidad. Después de dos victorias al hilo en 2025, vuelve por una más y ante una contrincante que ganó 11 (2 por KO) y perdió sólo dos compromisos. Con respecto a esta última, viene de combatir por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y perdió contra Yokasta Valle en decisión mayoritaria el pasado mes de diciembre. También se vio las caras con otra argentina como Tamara Demarco, quien la noqueó en febrero del año pasado.

Sol Baumstarh va por un título mundial de boxeo en la FAB

La velada completa en la Federación Argentina de Box

Sol Baumstarh vs. Yadira Bustillos - título mundial interino mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Celeste Alaniz vs. Lizeth Noemí Romero Martínez - título latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Pablo Exequiel Corzo vs. Paul Valenzuela Cuesta - 10 asaltos - categoría crucero.

José Ángel Gabriel Rosa vs. Christopher Eduardo Briones Ayala - 8 asaltos - categoría welter.

Luciano Amaya vs. Dimas Garateguy - 8 asaltos - categoría superligero.

Isaías Garay vs. Marcelo Puebla - 8 asaltos - categoría supermediano.

Diego Roldán vs. Delmiro Bordon - 6 asaltos - categoría superpluma.

Velada de boxeo completa en la Federación Argentina de Box: hora, TV y cómo ver las peleas online

La transmisión de la velada en cuestión estará a cargo de la pantalla de TyC Sports. Sin embargo, el canal deportivo no transmitirá todos los combates en vivo, sino que algunos saldrán por su plataforma TyC Sports Play. Desde las 19.55 comenzarán los primeros combates y a partir de las 22 tendrán lugar los últimos dos que serán por título. Una vez culminado el estelar entre Baumstarh y Bustillos, se espera que la señal repita algunas de las peleas iniciales.