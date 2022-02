Agüero defendió a Lionel Messi y cruzó a la prensa francesa: "Son unos giles"

Sergio Agüero bancó a Lionel Messi luego del penal errado para el PSG y reveló que está enojado con la prensa francesa por las críticas al mejor del mundo.

Sergio Agüero protagonizó nuevamente un divertido momento en un vivo de Twitch. El exdelantero del Manchester City habló del partido entre el PSG y el Real Madrid por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League y el penal errado por su amigo Lionel Messi. Durante la transmisión, el "Kun" defendió al mejor del mundo a capa y espada, y liquidó a la prensa francesa que criticó a la "Pulga" por su nivel ante el "Merengue".

El elenco parisino se quedó con la victoria en el Parque de los Príncipes y viajará más tranquilo a España. El golazo de Kylian Mbappé en el tercer minuto de descuento le dio la mínima ventaja a los de Mauricio Pochettino que el próximo miércoles 9 de marzo jugarán el encuentro de vuelta. Mientras tanto, el Paris Saint Germain se mantiene puntero en la Ligue 1 con 13 puntos de ventaja con el segundo y este sábado 19 de febrero visitará al Nantes por la fecha 25.

El "Kun" habló sobre Messi y aseguró: "Jugó re bien Leo. La rompió. No porque sea amigo, sino porque jugó re cheto. Estuvo muy bien, muy activo. Lástima ahí el penal. Pero después la rompió. Los de Francia, la revista y los diarios lo mataron, cualquiera. Son unos giles, ahora voy a París y vengan. Mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia, agarré y le dije no porque aguante Leo Messi. Chau nos vemos, ahora estoy enojado", sentenció Agüero.

Hubo varias críticas a Lionel Messi por su actuación, aunque asistió en varias oportunidades y tomó la manija del equipo en los momentos más complicados. Cada vez que se asoció con Mbappé generaron mucho peligro pero les costó concretar. Esto no sirvió para convencer a los periodistas deportivos de L'equipe que, en su edición del miércoles, le pusieron un "tres" y lo marcaron como el peor jugador de la cancha.

La cruda confesión del Kun Agüero sobre su salud: "Tengo miedo"

"Cada vez que me cruzo de brazos, me duele el chip este que tengo. Salió en todos lados porque dije que era Ironman, que igual quedó gracioso. Me llamó el cardiólogo y me dijo 'Che vi esto, jaja. Estuviste muy bien' y yo dije, pensé que me iba a cagar a pedos. 'Ahora tenés que venir a hacer un estudio el 14' me dijo, y le dije que hoy 14 no me iba a hacer ningún estudio y que me lo hacía mañana o pasado", sentenció el "Kun".

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo. Que loco todo esto eh. Yo estoy pensando ¿Podré por lo menos correr un pique? Estoy pensando eso. Porque tengo miedo, corro y siento que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Pero, siento el corazón que va al palo y ya no quiero ni correr, mejor me quedo stremeando, por si las moscas. ¿Qué dicen ustedes", lanzó Agüero.