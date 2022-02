La cruda confesión del Kun Agüero sobre su salud: "Tengo miedo"

Sergio "Kun" Agüero contó en un vivo de Twitch el mal momento que atraviesa con respecto a su salud y el deporte.

El pasado 30 de octubre de 2021, Sergio Agüero sufrió una afección cardíaca en el duelo entre Barcelona y Alavés, siendo su último partido como profesional. Meses después anunció su retiro del fútbol. En esta ocasión, el "Kun" habló en Twitch, tal como lo hace habitualmente, y dio detalles de su estado de salud actual. Sus declaraciones fueron más que fuertes, teniendo en cuenta que su problema le impide realizar otras actividades.

A principios del mes de febrero, en dicha plataforma, desmintió su llegada a Independiente y explotó contra la dirigencia por filtrar esa noticia. En la misma transmisión, contó cómo fue la operación que tuvo y lo que vivió después de retirarse dolorido del campo de juego en aquel encuentro. Por sus dichos en las últimas horas, es claro que no está en las mejores condiciones para entrenar y eso, sin dudas es un golpe bajo para todos los fanáticos del deporte.

"Cada vez que me cruzo de brazos, me duele el chip este que tengo. Salió en todos lados porque dije que era Ironman, que igual quedó gracioso. Me llamó el cardiólogo y me dijo 'Che vi esto, jaja. Estuviste muy bien' y yo dije, pensé que me iba a cagar a pedos. 'Ahora tenés que venir a hacer un estudio el 14' me dijo, y le dije que hoy 14 no me iba a hacer ningún estudio y que me lo hacía mañana o pasado", sentenció el "Kun".

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo. Que loco todo esto eh. Yo estoy pensando ¿Podré por lo menos correr un pique? Estoy pensando eso. Porque tengo miedo, corro y siento que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Pero, siento el corazón que va al palo y ya no quiero ni correr, mejor me quedo stremeando, por si las moscas. ¿Qué dicen ustedes", lanzó Agüero.

Los detalles de la operación del "Kun" Agüero

Además, en la transmisión habló de la intervención a la que fue sometido cuando sufrió la afección cardíaca. "Antes de que me retire la pasé re mal los primeros 15 días. Cuando me agarra la arritmia yo quedé internado en el hospital. Pensé que era una boludez y que me iba a curar", contó Agüero cómo atravesó esos días difíciles.

Por otro lado, especificó cómo monitorean sus actividades: "Tengo un chip acá (en el pecho). Es un tajito que me abrieron y me pusieron un chip. De noche tiro luces de colores, soy Ironman, es buenísimo. Tengo un chip, loco soy re cheto. Si se me acelera, le salta al médico. Para mí me lo puso Sofi (su pareja) para ver donde ando", bromeó y reveló cómo fue el momento de la operación.