El Kun Agüero explotó contra Independiente: "No se qué mierda"

Sergio "Kun" Agüero habló en un vivo de Twitch y disparó con polémica contra los dirigentes de Independiente.

Pasaron ya varios meses de que Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol a raíz de la afección cardíaca que sufrió en octubre de 2021. Sin embargo, alguien del entorno de Independiente filtró que el exdelantero volvería al club a entrenar el próximo mes de junio. Luego de esto, el propio exfutbolista se encargó de desmentirlo en un vivo de Twitch, en el que disparó contra la dirigencia del "Rojo" por la mentira.

Con esta noticia, generaron falsas esperanzas para los hinchas del elenco de Avellaneda que lo esperaban con los brazos abiertos. Es que con lo hecho en la institución, pasando por su debut, sus goles y hasta su millonaria venta -que sirvió para reconstruir el estadio-, fue y es muy querido por el hincha. Pero, lamentablemente para su carrera no hay vuelta atrás y debido a su problema en el corazón no regresará a las canchas.

"Que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar en Independiente, no sé que mierda. Lo que les quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que están en el club, que por favor no hagan campaña conmigo. Posta les digo, no hagan campaña conmigo, no me molesten", aseguró el "Kun" en su vivo de Twitch, apuntando contra los directivos luego de la noticia falsa para que no le insistan.

Y agregó: "Por favor se los pido porque no tiene nada que ver. Yo no hablé con nadie del club, como siempre. Y ahora lo puedo decir y digo las cosas como son y punto. Nunca hablé con nadie del club. Desde que me fui, nadie", concluyó enojado el exjugador del Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona y la Selección Argentina, que no se guardó nada. A su vez, también confirmó que las intenciones desde el "Rojo" nunca estuvieron para que vuelva.

Los detalles de la operación que tuvo

Además, en la transmisión habló de la intervención a la que fue sometido cuando sufrió la afección cardíaca. "Antes de que me retire la pasé re mal los primeros 15 días. Cuando me agarra la arritmia yo quedé internado en el hospital. Pensé que era una boludez y que me iba a curar", contó Agüero cómo atravesó esos días difíciles.

Por otro lado, especificó cómo monitorean sus actividades: "Tengo un chip acá (en el pecho). Es un tajito que me abrieron y me pusieron un chip. De noche tiro luces de colores, soy Ironman, es buenísimo. Tengo un chip, loco soy re cheto. Si se me acelera, le salta al médico. Para mí me lo puso Sofi (su pareja) para ver donde ando", bromeó y reveló cómo fue el momento de la operación.