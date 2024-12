Milei encara un fin de año con viajes a Italia y Uruguay y celebra con una cadena nacional

Llega el final del año para Javier Milei. El 10 de diciembre se cumplirá el primer aniversario de su gestión. El Presidente brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional. En el medio hará dos viajes. Este viernes, irá a Montevideo, Uruguay, donde recibirá de manos de Luiz Inácio Lula da Silva la presidencia pro témpore del Mercosur. Será la primera cumbre de este bloque para el Presidente argentino. Como adelantó El Destape, el Gobierno ya advirtió que si Argentina no puede firmar tratados de libre comercio con otros países o regiones, Milei rompe y se retira del bloque sudamericano.

Por otro lado, este lunes se confirmó que Milei viajará la semana próxima a Roma, Italia, para participar de un acto junto a Giorgia Meloni. Será la quinta vez en el año que se vean ambos dirigentes. La reunión entre ambos sucederá este 13 de diciembre en medio de un acto organizado por la agrupación ultraderechista Fratelli D`Italia. Ambos ya se encontraron en Roma, en el G7, en el G20 y en Buenos Aires hace días.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Milei quiere avanzar con una Liga de Naciones Conservadoras, donde estarían incluidos también la Estados Unidos de Donald Trump e Israel. Por ahora, serían solo esos cuatro países.

En la última semana de noviembre, Milei recibió en el país a la primera ministra italiana. En un discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Meloni fue enfática: "Confirmamos la voluntad de trabajar juntos porque nuestros puntos de vista en común son muchos". Antes, habían cenado juntos en la quinta de Olivos. El mandatario estuvo "custodiado" por su novia, Amalia "Yuyito" González, y por su hermana, Karina Milei.

Así cerrará el año Milei, que comenzará el 2025 en la 54ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que se realizará del 20 al 24 de enero.

¿Habrá pacto del Mercosur con la UE?

En el Mercosur, Milei dependerá del futuro del acuerdo del bloque sudamericano con la Unión Europea. Un tratado que está a punto de caerse. De hecho, Emmanuel Macron reiteró que Francia no firmará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente francés contó que habló del tema con Milei durante su paso por Buenos Aires antes de viajar a Río de Janeiro para la cumbre del G20. “No creemos en el acuerdo tal como se negoció”, afirmó.

El que le puso pimienta al tema es el presidente de Brasil, quien desestimó la semana pasada que Francia pueda trabar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. "Ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea (CE)", afirmó. "Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea", dijo durante un foro sobre industria en Brasilia. La gran expectativa es si la titular de la CE, Ursula Von Der Leyen, viajará este jueves a Uruguay. Si lo hace, muchos creen que será porque el acuerdo finalmente se cerrará.