Qué es la arritmia cardíaca, la afección por la que el Kun Agüero se retiró el fútbol

El delantero argentino anunció su retiro del fútbol profesional a sus 33 años debido a la arritmia cardíaca que sufrió hace poco más de un mes en medio de un partido del Barcelona. Cuáles son las características de esta afección y su gravedad.

El delantero argentino Sergio Kun Agüero anunció este miércoles en una conferencia de prensa desde el Camp Nou en Barcelona, que a sus 33 años se retira del fútbol a causa de una arritmia cardíaca sufrida hace poco más de un mes.

Es así que el "Kun" rescinde su contrato con el club catalán, al que llegó a mitad de año luego de diez años fabulosos en el Manchester City. Es que luego de un reposo de 90 días para profundizar los estudios se confirmó la existencia de una patología maligna. La misma le impidió continuar su exitosa carrera.

Qué es una arritmia cardíaca

Según la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), una arritmia es un trastorno del ritmo cardiaco, ya sea de manera rápida o lenta. Este trastorno se debe a una alteración en el origen del impulso y/o en la conducción y existen dos tipos de arritmias, una son las arritmias lentas o bradiarritmias y otras las arritmias rápidas o taquiarritmias. También se consideran arritmias los latidos prematuros o extrasístoles. Por su repetición, se pueden dividir en crónicas (permanentes) o paroxísticas (ocasiones puntuales).

Cuáles son los síntomas de una arritmia cardíaca

Las principales señales de alerta de esta afección van desde palpitaciones, es decir, latidos rápidos y desparejos perceptibles en el pecho o cuello. Las palpitaciones producen una sensación subjetivamente anormal de los latidos cardiacos, que pueden ser percibidos como latidos fuertes, latidos adelantados, latidos irregulares o latidos taquicárdicos.

También síncopes que son pérdidas de conocimiento debidas a la disminución del flujo cerebral. Aunque gran parte de ellos obedecen a causas distintas a las arritmias, cuando estas provocan un síncope, generalmente obedecen a una causa grave.

Luego le siguen otros síntomas como mareos; dolor torácico; disnea (falta de aire); aunque también pueden suceder sin que la persona lo perciba.

Las causas de la arritmia cardíaca

Teniendo en cuenta que las arritmias se producen tras un fallo en el sistema eléctrico del ritmo cardiaco, denominado sistema de excitación y conducción, este sistema puede fallar por alguno de los siguientes motivos:

Un ataque cardíaco que esté ocurriendo en el momento

La cicatrización de tejido cardíaco de un ataque cardíaco anterior

Cambios en la estructura del corazón, por ejemplo, a raíz de una cardiomiopatía

La obstrucción de arterias del corazón (enfermedad de las arterias coronarias)

Presión arterial alta

Glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo)

Glándula tiroides hipoactiva (hipotiroidismo)

Fumar

Consumir demasiado alcohol o cafeína

Abuso de drogas

Estrés

Ciertos medicamentos y suplementos, como los medicamentos de venta libre para el resfrío o la alergia y los suplementos nutricionales

Diabetes

Apnea del sueño

Genética

Tipos de arritmias: el peligro de las ventriculares

Las arritmias se pueden determinar tanto por la velocidad de frecuencia cardíaca: bradicardia y taquicardia; como también por si origen: arritmia supraventricular y ventricular.

Latidos cardíacos lentos: bradicardia

Se considera un latido cardíaco lento a una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por minuto. Sin embargo, una frecuencia cardíaca en reposo no siempre es síntoma de un problema de salud. Por ejemplo, durante el sueño o momentos de relajación profunda.

La bradicardia puede causar pérdidas de conocimiento, desvanecimiento o desmayo, cansancio o dificultad para respirar, puesto que el cerebro puede no recibir suficiente oxígeno.

Latidos cardíacos rápidos: taquicardia

Luego se encuentra la taquicardia que es el ritmo cardíaco rápido y hace referencia a una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Está puedo incluir:

Taquicardia supraventricular (TSV)

Taquicardia sinusal inapropiada

Aleteo auricular

Fibrilación auricular (FA)

Taquicardia ventricular (TV)

Fibrilación ventricular (FV)

Dicho aumento de la frecuencia cardíaca provoca que el corazón no pueda bombear correctamente la sangre y que ésta no pueda llevar suficiente oxígeno al resto del organismo. La taquicardia genera dolor en el pecho, latidos del corazón muy acelerados, molestos o irregulares, aturdimiento o pulso acelerado. Vale aclarar que las palpitaciones no siempre indican una patología.

Tipos de arritmias según el origen:

Arritmia supraventricular

Esta está originada en las cavidades superiores del corazón. En algunos casos puede ocasionar cansancio, embolismos y problemas de ictus cerebrales.

Estas arritmias tienen que ser tratadas mediante controladores de la frecuencia cardíaca para que el corazón no esté acelerado y con anticoagulantes para evitar que se formen coágulos en las cavidades superiores que puedan dar lugar a un embolismo cerebral.

Las personas que suelen tener fibrilación auricular o frutera auricular deberán tener un tratamiento anticoagulante, dependiendo del tipo de arritmia y de la edad, como también de los factores de riesgo.

Arritmia ventricular

La arritmia o taquicardia ventricular procede de las cavidades inferiores del corazón y hace que este músculo no pueda bombear la sangre con eficiencia y que la persona pueda perder el conocimiento o tener una muerte súbita cardíaca.

A causa del riesgo de muerte súbita, este tipo de arritmias se debe tratar con antiarrítmicos o con la implantación de un desfibrilador automático.

Cómo diagnosticar una arritmia cardíaca

Cuando la persona tiene síntomas, el diagnóstico se hace por medio de electrocardiograma. El diagnóstico de la mayor parte de las arritmias se realiza en dos fases. Una, en la que se descarta la presencia de cardiopatía estructural y, otra, para la caracterización específica del tipo de arritmia.

Una de las herramientas más utilizadas para determinar el diagnóstico es el holter o registro electrocardiográfico ambulatorio. Se trata de una exploración incruenta y de realización muy sencilla. Consiste en el registro continuo del electrocardiograma a lo largo de un período prolongado de tiempo, habitualmente de entre 24 ó 48 horas hasta 7 días. Este registra los latidos del corazón uno o más días y de esta forma se conoce el tipo y frecuencia de las arritmias.

Prevención

Para prevenir la arritmia cardíaca, es importante llevar un estilo de vida saludable, que incluye: