Un medio francés destrozó a Lionel Messi por su partido contra el Real Madrid

El atacante del PSG jugó todo el encuentro y a lo largo del partido, el argentino tuvo una chance clarísima para abrir el marcador pero lo falló. Esa fue la situación que hizo explotar a los franceses.

Luego del partido que PSG le ganó al Real Madrid hubo varias críticas a Lionel Messi por su actuación en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Una de las revistas más prestigiosas del mundo fue su principal crítico y tras el encuentro lo señaló como el peor de la cancha.

El atacante del PSG jugó todo el encuentro y a lo largo del partido, el argentino tuvo una chance clarísima para abrir el marcador pero lo falló. Cuando promediaba el segundo tiempo, Lionel Messi tuvo un penal luego de una falta a Kylian Mbappé y el arquero del Real Madrid leyó bien a donde iba y le atajó el disparo que, en ese momento, significaba el 1-0 para el PSG.

Más allá de esa situación, hubo varias críticas a Lionel Messi por su actuación, aunque asistió en varias oportunidades y tomó la manija del equipo en los momentos más complicados. No obstante, esto no sirvió para convencer a los periodistas deportivos de L'equipe que, en su edición del miércoles, le pusieron un "tres" y lo marcaron como el peor jugador de la cancha.

No es la primera vez que Lionel Messi es apuntado por L'equipe. En diciembre, el portal habló sobre la interna entre los arqueros Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, es claro que no es la única que hay dentro del equipo. También hablaron de las molestias por los distintos problemas personales que atravesó Mauro Icardi y, si bien no dieron nombres, criticaron a dos futbolistas sudamericanos que no entrenaron un día luego de tener una fiesta.

