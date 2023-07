Un periodista de ESPN atacó a Scaloni por el armado del equipo con Messi en el Mundial: "Papelón"

Un periodista de ESPN lanzó una insólita crítica contra Lionel Scaloni por el armado del equipo de la Selección junto a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

Un periodista de ESPN atacó a Lionel Scaloni por sus decisiones en el armado del equipo durante el Mundial de Qatar 2022. Más allá de que la Selección se quedó con el trofeo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail, al conductor le molestó tanto la actitud del DT como el rol de Lionel Messi con respecto a la formación que salió en uno de los partidos correspondientes a la Copa del Mundo y no se guardó nada. Pese a estos comentarios, la "Albiceleste" dio cátedra de fútbol en cada encuentro que disputó de la mano del entrenador a lo largo del certamen.

Quien lanzó la insólita crítica fue Gustavo López, pero no lo hizo para la señal de Disney en la que lidera F360. En su programa de radio en La Red, atacó al estratega campeón del mundo por los 11 que paró contra Arabia Saudita en donde el elenco nacional cayó por 2 a 1. Por supuesto, no tardaron en recuperarse ya que contra México y Polonia triunfaron para luego encaminarse a la gloria días después. Igualmente, al mencionado animador no le cayó nada bien.

"No digo que Messi arma el equipo, porque no lo arma. Estaba Mac Allister, que con Messi no tenía relación porque era nuevo y 'Papu' Gómez. Entonces el técnico dice: 'Che, tengo dos en un nivel parecido. ¿A quién pongo? Al que se lleva bien con Messi", comenzó Gustavo López con su opinión acerca de las decisiones de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022.

Luego, cargó contra el árbitro del encuentro ante Arabia Saudita y continuó: "Cobró todo para nosotros, salvo el línea y el VAR que nos anuló dos goles, uno no sabemos por qué. El manejo del partido fue una cosa increíble. Me acuerdo que el arquero de Arabia fracturó al lateral izquierdo, el árbitro dejó seguir, casi gol de Argentina y yo digo: '¿Qué es esto?'. Adicionó como 14 minutos, un escándalo y el penal que nos dan a los 5 minutos para decir 'arranquen bien el Mundial'".

Por último, López definió como un "papelón" aquella derrota y aseveró: "Algún día me gustaría hablar con Scaloni sobre ese partido. Fue el único partido que ganó Arabia Saudita de los últimos 30 que jugó. Terminó perdiendo y ya tuvo que apurar los cambios. Entraron Enzo Fernández, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister y le cambiaron la historia".

Ruggeri se hartó en ESPN F90 y "vigilanteó" a un compañero

Oscar Ruggeri se cansó en ESPN F90 y "vigilanteó" a un compañero en vivo, en el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. De hecho, el panelista aseguró que uno de sus colegas es "de Boca" y sorprendió al resto en el estudio del canal. Todo ello ocurrió mientras debatían acerca del debate luego del sorteo de la Conmebol que determinó los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

El instante que se hizo viral en Twitter comenzó con el picante debate entre los dos protagonistas. "¡Pero abrí los ojos, querido! ¡Porque no entendés!", le gritó Ruggeri. "¡Porque vos no estás entendiendo lo que estamos planteando!", reaccionó Federico Bulos. "¡Pero vos no entendés! Porque vos sos hincha de coso... De Boca, entonces es todo Boca, todo Boca", replicó el exjugador. "¡Pero vos tenés que entender que no es todo plata! Los proyectos...", cerró Bulos el incómodo momento al aire.