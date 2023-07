Ruggeri se hartó en ESPN F90 y "vigilanteó" a un compañero: "Sos de Boca"

Oscar Ruggeri se hartó en ESPN F90 y "vigilanteó" a un compañero, que según él es hincha de Boca, en el programa del Pollo Vignolo. El video del momento en vivo.

Oscar Ruggeri se cansó en ESPN F90 y "vigilanteó" a un compañero en vivo, en el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. De hecho, el panelista aseguró que uno de sus colegas es "de Boca" y sorprendió al resto en el estudio del canal. Todo ello ocurrió mientras debatían acerca del debate luego del sorteo de la Conmebol que determinó los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

De acuerdo con el exdefensor, uno de los simpatizantes del "Xeneize" en el ciclo es nada menos que Federico "Negro" Bulos. En medio de una discusión entre ambos, el campeón del mundo en México 1986 se hartó de guardar el secreto como hicieron históricamente y decidió "botonear" al relator platense.

El instante que se hizo viral en Twitter comenzó con el picante debate entre los dos protagonistas. "¡Pero abrí los ojos, querido! ¡Porque no entendés!", le gritó Ruggeri. "¡Porque vos no estás entendiendo lo que estamos planteando!", reaccionó "Fede". "¡Pero vos no entendés! Porque vos sos hincha de coso... De Boca, entonces es todo Boca, todo Boca", replicó el exjugador. "¡Pero vos tenés que entender que no es todo plata! Los proyectos...", cerró Bulos el incómodo momento al aire.

Los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023

Boca vs. Nacional (Uruguay).

vs. Nacional (Uruguay). River vs. Internacional (Brasil).

vs. Internacional (Brasil). Racing vs. Atlético Nacional (Colombia).

vs. Atlético Nacional (Colombia). Argentinos Juniors vs. Fluminense (Brasil).

vs. Fluminense (Brasil). Palmeiras (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Deportivo Pereira (Colombia).

Athletico Paranaense (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia).

Flamengo (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay).

El 11 ideal del Negro Bulos para Boca en la Libertadores en ESPN F90

Para dejar en claro su mejor alineación posible de cara al arranque de los playoffs de la Copa, el relator escogió a Sergio "Chiquito" Romero como el arquero. En la defensa puso a una línea de cuatro futbolistas, con tres de ellos que ya están en el plantel: Fabricio Bustos, Jorge Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra. En la mitad de la cancha eligió a Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela en el eje.

Luego fue el turno de tres hombres más ofensivos: con Facundo Colidio detrás del "9", en los extremos estuvieron Diego Valoyes y Ramón Sosa, las figuras de Talleres de Córdoba. En tanto, el centrodelantero fue Roger Martínez. Con el esquema táctico del 4-2-3-1, Bulos arriesgó ante la resistencia de sus colegas en el piso: "El Pollo" Vignolo, Carlos "Cai" Aimar, Damián Manusovich, Daniel Arcucci, Morena Beltrán, Diego "Chavo" Fucks, Marcelo "Cholo" Sottile y Marcelo Espina.