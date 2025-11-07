Un gigante de Sudamérica blindó a una joya de la Selección Argentina con una cifra millonaria

Un gigante de Sudamérica blindó a una joya de la Selección Argentina

Un equipo grande de Sudamérica blindó a una importante figura de la Selección Argentina en las últimas horas y todo indica que el futbolista continuará en el club por un tiempo más. Se trata de José Manuel López, el delantero con pasado en Lanús que es una de las estrellas del Palmeiras finalista de la Copa Libertadores 2025. El "Verdao" optó por una cifra millonaria para que a los interesados en él les sea más difícil pagar una cláusula de recisión.

Sin dudas, el presente del "Flaco" es por demás soñado y sus números en el elenco que lidera el Brasileirao hablan por sí solos. Los goles, la participación en el verde césped y las asistencias hacen que sea uno de los mejores del plantel, lo cual también le valió las recientes convocatorias de Lionel Scaloni para la "Albiceleste" y sus primeros minutos. Ahora, Palmeiras tomó una drástica decisión con el atacante que tiene contrato hasta diciembre del 2029.

El conjunto brasileño aseguró al goleador con una cláusula de 40 millones de euros, lo cuál complicará la posible compra de otros clubes. De hecho, los más interesados en contar con él fueron River y Boca, lo cual el propio futbolista lo reveló hace poco en una entrevista: "Estuve muy cerca de los dos, pero de River más el año pasado. Hablaron con el club pero es difícil irte de un lugar donde te quieren tanto como acá. Palmeiras nunca pensó en cederme", sostuvo en diálogo con TNT y TyC Sports. Mientras tanto, sigue siendo una figura clave para Abel Ferreira en el "Verdao" y se perfila para ser parte del combinado nacional en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 representando al país.

Igualmente, López no descarta un regreso a Lanús en un futuro y no sólo contó que le gustaría volver en algún momento, sino también que le gustaría que el "Granate" de Mauricio Pellegrino gane la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay para que se enfrenten en la Recopa en 2026. Por supuesto, para que esto suceda el Palmeiras tendrá que levantar la Libertadores en la final contra Flamengo que tendrá lugar el 29 del mencionado mes en el Estadio Monumental de Lima, Perú, desde las 18 horas.

Los números del Flaco López en su carrera

Partidos jugados : 231 (+1 con la Selección Argentina).

: 231 (+1 con la Selección Argentina). Goles : 77.

: 77. Asistencias : 20 (+1 con la Selección Argentina).

: 20 (+1 con la Selección Argentina). Títulos: Campeonato Paulista 2023 y 2024, Serie A 2022 y 2023 y Supercopa de Brasil 2023.

