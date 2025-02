Sorpresa en el Atlético de Madrid por el video de Julián Álvarez y Rodrigo De Paul: "Si querés"

Sorpresa en el Atlético de Madrid por el video de Julián Álvarez y Rodrigo De Paul

El Atlético de Madrid de España sorprendió a Julián Álvarez y Rodrigo De Paul en las últimas horas con un llamativo posteo en las redes sociales. El "Colchonero" le dedicó un momento especial a los campeones del mundo con la Selección Argentina en el que los futbolistas tuvieron un ida y vuelta imperdible que se viralizó. Por supuesto, por lo que ambos representan para el equipo que dirige Diego "Cholo" Simeone no tardó en trascender.

La publicación salió horas antes de un importante compromiso del club por LaLiga. Es que este viernes 21 de febrero desde las 14:30 (hora argentina) visitarán al complicado Valencia por la fecha 25 del campeonato europeo en búsqueda de recuperar la punta ya que está un punto por debajo del Barcelona y el Real Madrid. Tanto el goleador como el volante de la "Albiceleste" fueron los principales protagonistas de un video que culminó con los goles del "Motorcito" con la camiseta de la institución.

La consigna de este posteo impulsado por la CM china Yu Fu fue consultarle a la "Araña" en qué otro puesto se desempeñaría en caso de no ser delantero. "De volante quizás, para sacarle el puesto a él", esbozó el cordobés para su compañero. Ante esta respuesta, De Paul también contestó: "De delantero... jajaja". Posteriormente, el exhombre de River continuó entre risas: "Si querés cambiamos algún partido", para que luego el exjugador de Racing cierre y dé lugar a sus mejores tantos con el Atlético de Madrid: "Él puede hacer mí trabajo porque corre pero yo no puedo hacer el suyo".

Los números de Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid

Partidos jugados : 168.

: 168. Goles : 14.

: 14. Asistencias : 24.

: 24. Títulos:

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 37.

: 37. Goles : 17.

: 17. Asistencias: 4.

Rodrigo De Paul junto a Julián Álvarez con la camiseta de la Selección Argentina

Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. Valencia por la fecha 25 de LaLiga de España

El "Colchonero" visitará a los "Chés" en el Estadio de Mestalla este viernes 21 de febrero del 2025 a partir de las 14.30 horas en Argentina. El partido, correspondiente a la fecha 25 de LaLiga de España, contará con la transmisión de Disney+ Premium. En caso de que los de Diego "Cholo" Simeone sumen de a tres quedarán como únicos líderes y tendrán que esperar que tanto el Barcelona (vs. Las Palmas el mismo día a las 17) como el Real Madrid (vs. Girona el sábado a las 12.15) no triunfen.

¿Julián Álvarez vuelve a Manchester? La multimillonaria oferta que lo transformaría en récord

El mercado de pases en Europa ya cerró y, sin embargo, ya se especula con lo que podría ser una transferencia desorbitante con un jugador de la Selección Argentina. Es que Julián Álvarez está en la orbita nada más ni nada menos que de Manchester United y los dueños del club inglés planean realizar una oferta multimilonaria que, en caso de darse, lo convertiría en el argentino más caro de la historia. Según información del medio español OK Diario, el Manchester United está dispuesto a poner 120 millones de libras, es decir 151 millones de dólares, por el pase de Julián Álvarez. En Atlético Madrid ya están al tanto del supuesto interés de los "Red Devils", que planean hacer una depuración para la temporada siguiente y el argentino sería una de las estrellas para refundar el plantel.