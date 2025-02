"Julián Álvarez está sobrevalorado": la polémica opinión de una estrella de ESPN

"Julián Álvarez está sobrevalorado", la polémica opinión de una figura de ESPN.

Una estrella de ESPN en la televisión sorprendió a todos y opinó que Julián Álvarez está sobrevalorado. Más allá de que el delantero de 25 años brilla y fue campeón de todo con la Selección Argentina, uno de los periodistas deportivos más conocidos del país aseveró que el goleador surgido en River Plate no es tan bueno como muchos lo consideran.​​​​​​ en el ambiente del fútbol.​

El protagonista es nada menos que Federico "Negro" Bulos, un habitual compañero de Sebastián "Pollo" Vignolo en F90 de lunes a viernes en el canal deportivo perteneciente a Disney. Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y muchos compatriotas futboleros comenzaron a cuestionar al relator platense.

"Julián Álvarez no es top": el Negro Bulos sorprendió a todos

El panelista de ESPN F90 fue entrevistado por el joven youtuber Ezzequiel y una de las preguntas allí fue por un "top tres de jugadores a los que considerás sobrevalorados, de cualquier época". En ese momento, el comunicador respondió: "¿Tiene que ser de la Liga nuestra?". "No, puede ser de todo... De antes, de ahora, de la Liga nuestra, de cualquiera", reaccionó Ezze.

Para el Negro Bulos, Julián Álvarez está sobrevalorado.

Fue entonces cuando Bulos reconoció que "va a caer incómodo, se van a enojar, esta es brava...". Así y todo, se atrevió y lanzó a pura sinceridad: "Voy a ser ingrato, pero me la voy a jugar. Porque ´sobrevalorado´, vos decís, ¿es injusto? No, no es injusto que esté donde está, el pibe es un remador, un corredor, un atleta de elite de primer nivel y además un divino de persona. Yo creo que no es top Julián Álvarez, para mí".

En esa línea, el relator bonaerense recalcó que "(Erling) Haaland no es top tampoco" y enfatizó: "Si vale la aclaración, para mí crack eran Carlitos Tevez y el Kun (Sergio) Agüero}. (Hernán) Crespo era un crack...". Y remató: "Julián no es un crack para mí, Lautaro (Martínez) está más cerca de crack, aunque tampoco llega al nivel para mí de Carlitos y el Kun".

Las estadísticas de Julián Álvarez en su carrera