Ruggeri cruzó a Cascini por Boca ante el Pollo Vignolo en ESPN: "Está mal"

Ruggeri cruzó a Cascini por Boca en la televisión, en ESPN F90.

Oscar Ruggeri salió a cruzar a Raúl Cascini desde ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. El campeón del mundo con la Selección atacó al integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, después de que el "Mosquito" se quejara porque supuestamente los árbitros perjudican al "Xeneize".

En plena edición del lunes 10 de febrero del 2025, el exmediocampista de contención estuvo en el centro de la escena cuando debatieron acerca de las declaraciones del ex Independiente. De acuerdo con el ex Platense y Estudiantes de La Plata, debieron haber anulado el gol del 1-0 de Luciano Vietto para Racing porque Gastón Martirena se adelantró 15 metros en el lateral. Y también opinó que el juez Yael Falcón Pérez debió haber expulsado al defensor uruguayo por una patada a Marcelo Saracchi, cuando ya estaba amonestado, en el segundo tiempo.

Ruggeri cruzó a Cascini tras las críticas por los arbitrajes en Boca: "¿Sale a hablar cuando lo benefician?"

El ex Independiente consideró que “está mal la manera en la que Raúl se quejó, de lo que dijo... Si no, tendría que salir cuando lo benefician". "¿Sale Cascini a hablar y dice ‘hoy nos beneficiaron’?", se preguntó con un tono irónico acerca del accionar de su excompañero en ESPN. Incluso, fue más allá y recordó un partido por los octavos de final de la Copa Argentina 2024 porque "el día de Talleres de Córdoba, la pelota se fue dos metros, hicieron el gol, eliminaron a Talleres y no salió y dijo ‘hoy nos beneficiaron'”.

Muy firme con su postura, el exdefensor de la Selección Argentina aseguró que en el primer gol de Racing, que provino de un lateral sacado fuera del lugar en el que correspondía, la defensa de Boca debió haber estado más alerta ya que “siempre lo hacen en cualquier lado, hay que estar atento”. Enfurecido, el "Cabezón" disparó que “todos hacen los laterales así" y amplió: "He visto a (Luis) Advínucla, que corre y se va 10 metros, ¡déjense de joder! Estás jugando un clásico, estate atento, mostro... Le hacen el gol de lateral y decís que se lo tiraron 5 metros mas adelante. En una final tenes que estar atento, con los ojos abiertos, déjense de joder”.

¿Qué dijo Cascini sobre los árbitros en Boca?

Una vez consumada la derrota por 2-0 en el Cilindro, el exfutbolista del "Xeneize" disparó munición gruesa: “Yo creo y veo lo mismo que ven todos, se acuerdan en esta cancha la mano de Jonathan Gómez. Después en un viaje el árbitro nos reconoció que había sido penal, mira vos". "Parece que siempre que venimos a esta cancha nos roban, porque la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. La de Martirena es expulsión”, comentó.

“Estaba atento el cuerpo técnico de ellos, pero el árbitro otra vez se equivoca en contra de nosotros, y después en la cancha de Boca ven todas las jugadas para ver que nos anulan", insistió el "Mosquito". "Ya estamos cansados de todo esto, miren que no hablamos nunca y tratamos de tener perfil bajo, pero esto es demasiado”, afirmó al pedir la roja de Martirena.

“Me voy con bronca, futbolísticamente tenemos mucho que mejorar, pero después el partido fue malo, luchado. Nosotros nos vamos con el sabor amargo porque las cosas tienen que ser diferentes, parejas y sentimos que hace rato no lo son", se fastidió el ex Platense. Y sentenció: "Andá a saber qué hacen en el VAR en Ezeiza... La misma patada que pega Barinaga fue la que pega Martirena, y la de Barinaga fue amarilla. Si tienen que echar, echen. La verdad es que estamos cansados, es algo que ven todos ustedes también. Tenemos que mejorar en lo futbolístico, no hay excusas, pero cuando las cosas son, son. Estamos cansados de callarnos, y cada vez que venimos a esta cancha algo nos pasa”.