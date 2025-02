El Pollo Vignolo sorprendió a todos y liquidó al River de Gallardo en ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos al cuestionar a Marcelo Gallardo por el flojo arranque de su River Plate en el 2025. El conductor de ESPN F90, el programa de televisión que se emite de lunes a viernes a las 13, criticó a quien según él "es el mejor entrenador de la historia" del "Millonario". Sin embargo, remarcó que el segundo ciclo no viene siendo lo que se esperaba hasta el momento, con cinco puntos acumulados sobre los nueve posibles en el torneo.

Aunque el equipo dirigido por el "Muñeco" se mantiene invicto con una victoria y dos empates, el rendimiento está lejos de ser el mejor en las primeras tres fechas del Grupo B del Torneo Apertura en el fútbol argentino. Esta situación es más compleja todavía si se tienen en cuenta los grandes refuerzos que llegaron en el mercado de pases: Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Matías Rojas, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo, Sebastián Driussi y Enzo Pérez.

El Pollo Vignolo le apuntó a Gallardo por el pálido 2025 de River: "¿Por qué no arranca?"

En su editorial habitual en el programa de ESPN F90 del jueves 6 de febrero del 2025, el periodista deportivo opinó que "tener grandes jugadores no necesariamente te hace tener un gran equipo". "Yo veo a River y tiene todo... Tiene al mejor y al que tiene la espalda suficiente como para darle tranquilidad, que es Gallardo. ¿Qué le está pasando, poco tiempo? Puede ser, el año recién empieza", especuló.

A la vez, el relator de 49 años recalcó que "volvieron jugadores que todavía no se terminan de acomodar, ¿no los mezcló como corresponde? ¿La suma de partidos no le permite mantener el nivel?". El presentador machacó: "Yo vi a River contra México (en el amistoso en el estadio Monumental) y vi la cola de la película, que fue mejor que la película. Ahí vi cosas del viejo River, después ya no... Platense le dijo ´así se juega acá´, después Instituto, San Lorenzo".

Por último, el "Pollo" Vignolo afirmó que "River debe estar tranquilo", aunque al mismo tiempo consideró que "también debe detectar cuál es el diagnóstico, cuál es el problema, dónde está". Convencido antes de abrirles el juego a sus compañeros en el estudio de ESPN F12, sentenció: "¿Por qué no arranca? ¿Es el sistema, son los jugadores, es la edad? ¿Por qué no arranca teniendo al mejor (Gallardo) y a jugadores que son de elite?".