El Pollo Vignolo exageró con Boca en ESPN F90 y lo liquidaron: "Riquelme y Tevez"

Por Boca en ESPN F90, el Pollo Vignolo quedó en el ojo de la tormenta

Tras el triunfo de Boca Juniors por 2 a 1 ante Huracán por la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, Sebastián "Pollo" Vignolo realizó un fuerte editorial en ESPN F90 acerca del nivel de una de las figuras del plantel de Fernando Gago. El extremo chileno Carlos Palacios fue clave en este encuentro, coronó su buen desempeño con un gol y el conductor lo elogió al aire. Sin embargo, en medio del debate el propio periodista fue sumamente criticado en las redes sociales por sus palabras en vivo en la televisión.

Luego de que el animador analizara el rendimiento del "Xeneize" contra el "Globo" y destaque al trasandino comparándolo tanto con Carlos Tevez como con Juan Román Riquelme desató la polémica. Es que con sus dichos, los cuales anticipó que serían una exageración, recibió no sólo la respuesta negativa de varios de sus compañeros al aire. Luego se sumó la opinión de los internautas que no dudaron en destrozarlo y uno de ellos fue Flavio Azzaro.

A través de X (ex Twitter), el expanelista de TyC Sports lanzó un picante posteo: "Muchachos, digan lo que digan, hagan lo que hagan, al público de Boca no lo captan nunca más. Prueben trabajando". Por supuesto, el mismo no pasó desapercibido en las redes y varios usuarios estuvieron de acuerdo con lo expresado por el periodista sobre el "Pollo" Vignolo, quien segundos antes sostuvo: "Como es el día de la exageración, digo que Palacios tiene cosas de dos futbolistas de Boca que la rompieron toda. Lo que voy a decir ahora es un lejos... de Riquelme y Tevez. Definió como Carlitos y armó una pared sin tocar la pelota. Nació en Boca una relación que va a tener momentos inolvidables". Luego de tantos años de ESPN de fulminar al "Xeneize" por cuestiones políticas, ahora da la sensación de que quieren reivindicarse con los fanáticos de a poco.

Flavio Azzaro destrozó a Sebastián "Pollo" Vignolo tras el debate sobre Boca en ESPN F90

Sorpresa en Boca: una figura de ESPN y compañero del Pollo Vignolo se postuló para ser DT

Si bien ya tuvo otras experiencias como técnico, hasta el momento no se desempeñó como tal en Primera División, por lo que sueña con esta chance a futuro. En principio, tendrá por delante un difícil desafío estando a cargo de un equipo del Ascenso del fútbol argentino con el que buscará hacer historia.

El protagonista en cuestión es Carlos Fernando Navarro Montoya, quien en esta temporada comandará a Santamarina de Tandil en el Federal A. Con dicho club, el exhombre del "Xeneize" disputará los 32avos de final de la Copa Argentina contra Racing con fecha y sede a confirmar, aunque es probable que se lleve a cabo el próximo domingo 23 de marzo. Con vistas a este cotejo y su futuro, el "Mono" rompió el silencio y dejó en claro que no descarta la posibilidad de volver a ser parte de Boca. "Mí vida está ligada a Boca. Tuve la fortuna de ser campeón como futbolista, cuando era hincha y después como director general de inferiores y técnico de la Quinta División. Sólo me falta dirigirlo y claro que es un objetivo, además de ser un sueño ligado al equipo en el cual tengo la fortuna de pertenecer a su historia", esbozó Navarro Montoya en diálogo con Infobae.