Mariano Closs liquidó a Varsky por su opinión en la no expulsión de Ander Herrera en Boca.

Mariano Closs fulminó a Juan Pablo Varsky en vivo en ESPN F12, como consecuencia de una opinión que dio su colega. El conductor del programa de televisión, que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 por el canal de deportes de Disney, se enojó con el comentarista de los partidos del fútbol argentino que trabaja en TNT Sports. El video rápidamente se volvió viral y fue el centro de la escena en los comentarios de los hinchas de diferentes equipos.

El relator de 54 años arremetió contra "Juampa" por su visión de la jugada en la que no expulsaron a Ander Herrera en el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors en La Bombonera. En plena transmisión, Varsky aseguró que para él "no era roja" para el mediocampista español porque "saca la pelota y después no puede bajar la pierna, si no hubiera contacto con la pelota la expulsión sí sería atendible...". No obstante, "Marianito" aseguró que "es expulsión sin dudas" y -de paso- le tiró un palazo al periodista de la señal adversaria.

El palazo de Closs a Varsky en ESPN: "Es insólito"

El líder de F12 aseguró que "le hicieron un regalo a Boca porque Ander Herrera debió haber sido expulsado" sobre el final del primer tiempo. Visiblemente molesto y en referencia a Juan Pablo aunque sin haberlo mencionado, disparó al instante que "es insólito que se diga que no fue nada... Es increíble". Incluso, manifestó que "no sólo es un planchazo, sino que además además va para arriba la pierna, no es que intentó hacer algo...".

La opinión de Varsky sobre la no expulsión de Ander Herrera enfureció a Closs.

Muy convencido, Closs remarcó que "cuando vos dejás la plancha arriba siempre hay voluntad, siempre tenés voluntad, es mentira que no tenés voluntad". "¿Cómo va a ir arriba? ¿Si la pelota está abajo por qué vas arriba, para qué vas a ir arriba? ¡Era roja directa!", insistió Mariano en ESPN. Al mismo tiempo, recordó que "(Hernán) Mastrángelo ya tuvo problemas en Boca vs. Huracán, es todo lo mismo...". Y culminó, de manera vehemente: "¡Esto es roja, va para arriba, no hay ninguna manera de obviar esto! ¡Divide abajo y va para arriba, por supuesto! Salvo que llamen por teléfono y te digan en la cabina (del VAR) ´hacete el boludo´. Este chico cada vez dirige peor. Perdón Mastrángelo, sos un pibe al que veo en los partidos y sos hijo de un amigo (el exjuez Carlos Mastrángelo), pero es tremendo".