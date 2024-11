Mariano Closs se cansó y liquidó a una figura del River de Gallardo en ESPN: "El único"

Mariano Closs se cansó y liquidó a una figura del River de Gallardo en ESPN

Mariano Closs rompió el silencio en ESPN y destrozó a una de las figuras del River Plate de Marcelo Gallardo. El famoso relator no se guardó nada a la hora de opinar sobre el rendimiento del futbolista, a quien no perdonó en pleno vivo del ciclo deportivo de televisión llamado F12, que se emite de lunes a viernes de 12 a 13. El apuntado fue nada más y nada menos que Miguel Ángel Borja, quien viene de marcarle un gol a Banfield en la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Monumental.

Más allá del tanto convertido por el delantero colombiano, lo cierto es que su nivel lo lleva a ser uno de los más cuestionados por los hinchas. Por este motivo, el reconocido periodista analizó al situación en su programa y dio su contundente opinión al respecto. A su vez, le "reclamó" en vivo lo que debe hacer según el pedido de la gente para el "Colibrí" que lleva 43 gritos en lo que va del 2024, pero que no rindió según lo esperado tras el regreso del "Muñeco" a Núñez.

"Hay jugadores que, cuando no hacen goles, la gente saca el tapón de la bañera y dice: 'Ahora sí, flaco, corré, metele'. Cuando hacen goles vuelven a poner el tapón. Hay jugadores que si no hacen goles tienen el permiso porque se sacrifican desde otro lugar y la gente permite eso. Si Borja es el único que la gente ve que no se sacrifica posiblemente genera esas cosas en los hinchas, la gente no es zonza porque ve fútbol", aseguró Closs en ESPN e hizo referencia a que los resultados no se le dan al "Millonario" y a la reacción del público sobre esta cuestión.

A su vez, el conductor del mencionado programa opinó de la manera de jugar y moverse en el verde césped de los compañeros del propio colombiano, a comparación suya, y no se guardó nada. "Si uno no hace goles pero se prodiga en la cancha, choca con los defensores, la gente lo aplaude porque se sacrifica. Hay jugadores que zafan, pero cuando no convierten se potencia ese enojo...".

Miguel Borja, apuntado por Mariano Closs en ESPN por su rendimiento en River Plate

Los números de Borja en River

Partidos jugados : 104.

: 104. Goles : 52.

: 52. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Mariano Closs expuso en ESPN la crisis en Radio Continental

Mariano Closs sacó a la luz la crisis que atraviesa Radio Continental y lo hizo en ESPN F12, en medio de un debate sobre el empate entre River Plate y Atlético Mineiro que dejó afuera de la Copa Libertadores a los de Marcelo Gallardo. El conductor del ciclo de televisión que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 horas dio detalles acerca de la mencionada emisora en pleno programa. Por supuesto sus palabras, que poco tuvo que ver con el debate en cuestión, llamaron la atención.

El famoso relator de la señal de Disney habló junto a sus compañeros sobre los puntajes de los futbolistas del "Millonario" en el duelo llevado a cabo el martes por la noche en el Estadio Monumental. Leonardo Gabes, quien relata para la AM 590, salió al cruce por el rendimiento de Franco Armani, quien respondió de buena manera ante las exigencias que tuvo, y su comentario llevó a una respuesta de Closs que no pasó desapercibida. Es que en la misma, el experimentado periodista hizo referencia a la mencionada radio y al grave problema que atraviesa.

"¿Te voy a decir una cosa? Creo que la descripción que hizo Fausto Vera es más cercana a lo que dijimos nosotros que lo que vos decís. Así que yo les digo, no escuchen más Radio Continental si relata él. Les cuenta un partido al revés", esbozó el conductor en modo de chiste para su colega. Luego, continuó: "¿Les están garpando a los muchachos? El otro día lo escuché a Fernando Bravo, que en el programa de José Del Río, decía que no la están pasando bien mis compañeros, así que te estoy preguntando si están cobrando". Luego de los dichos de Closs, "Leo" Gabes tomó la palabra y le contestó: "No, podría aparecer la ´viva´ (la plata)... Exactamente, y necesitamos cobrar en tiempo y forma...". Ante su respuesta, el conductor de F12 lanzó: "Bien, perfecto. ¡Te estoy dando una mano!". "¡Es lo que acabo de decir! Que aparezca la viva", concluyó Gabes.