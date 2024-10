Mariano Closs expuso en ESPN la crisis en Radio Continental: "No la están pasando bien"

Mariano Closs expuso en ESPN la crisis de Radio Continental

Mariano Closs sacó a la luz la crisis que atraviesa Radio Continental y lo hizo en ESPN F12, en medio de un debate sobre el empate entre River Plate y Atlético Mineiro que dejó afuera de la Copa Libertadores a los de Marcelo Gallardo. El conductor del ciclo de televisión que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 horas dio detalles acerca de la mencionada emisora en pleno programa. Por supuesto sus palabras, que poco tuvo que ver con el debate en cuestión, llamaron la atención.

El famoso relator de la señal de Disney habló junto a sus compañeros sobre los puntajes de los futbolistas del "Millonario" en el duelo llevado a cabo el martes por la noche en el Estadio Monumental. Leonardo Gabes, quien relata para la AM 590, salió al cruce por el rendimiento de Franco Armani, quien respondió de buena manera ante las exigencias que tuvo, y su comentario llevó a una respuesta de Closs que no pasó desapercibida. Es que en la misma, el experimentado periodista hizo referencia a la mencionada radio y al grave problema que atraviesa.

"¿Te voy a decir una cosa? Creo que la descripción que hizo Fausto Vera es más cercana a lo que dijimos nosotros que lo que vos decís. Así que yo les digo, no escuchen más Radio Continental si relata él. Les cuenta un partido al revés", esbozó el conductor en modo de chiste para su colega. Luego, continuó: "¿Les están garpando a los muchachos? El otro día lo escuché a Fernando Bravo, que en el programa de José Del Río, decía que no la están pasando bien mis compañeros, así que te estoy preguntando si están cobrando". Luego de los dichos de Closs, "Leo" Gabes tomó la palabra y le contestó: "No, podría aparecer la ´viva´ (la plata)... Exactamente, y necesitamos cobrar en tiempo y forma...". Ante su respuesta, el conductor de F12 lanzó: "Bien, perfecto. ¡Te estoy dando una mano!". "¡Es lo que acabo de decir! Que aparezca la viva", concluyó Gabes.

Leo Gabes, relator de Radio Continental, en ESPN F12

Insólito: el Pollo Vignolo comparó a un jugador de Boca con Neymar en ESPN

Luego del triunfo de Boca Juniors por penales ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa Argentina, Sebastián "Pollo" Vignolo habló sobre uno de los futbolistas del "Xeneize" y lo llenó de elogios. Tal es así, que llegó a compararlo con Neymar en pleno ESPN F90. Sus compañeros en el ciclo de televisión que se emite de lunes a viernes no lo acompañaron en sus declaraciones, aunque uno de ellos destacó el nivel del jugador del elenco comandado por Fernando Gago.

El crack en cuestión es nada más y nada menos que Exequiel "Changuito" Zeballos, quien tuvo una muy buena actuación contra el "Lobo" en Rosario luego de sumar minutos en la derrota por 3 a 0 contra Tigre días antes. El joven surgido de las inferiores se llevó todos los aplausos del público al igual que Leandro Brey por su rendimiento en el verde césped, pero particularmente el del conductor de la señal de Disney. Por supuesto, sus palabras rápidamente causaron revuelo en las redes tras mencionar al astro brasileño. "Zeballos es el Neymar de Boca, digan lo que quieran. Encara, va para adelante, es atrevido... A veces le sale y a veces no", manifestó el relator.