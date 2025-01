Sorpresa en la televisión argentina por el anuncio de Juan Pablo Varsky en 2025.

Juan Pablo Varsky sorprendió a todos en la televisión argentina por su primer anuncio oficial en el 2025. El periodista deportivo, comentarista habitual en las transmisiones de TNT Sports de los partidos del fútbol argentino, llamó la atención por un video propio publicado en el arranque del año a través de la cuenta de X (ex Twitter).

El comunicador de 54 años les confirmó a sus más de dos millones de seguidores en la mencionada plataforma que ya no continuará con el perfil de Varsky Sports, que llegó a tener tantos seguidores por comunicar al instante las noticias más importantes del deporte mundial, curiosidades y grandes entrevistas a los protagonistas. De ahora en más, la cuenta que lidera el cronista será denominada VSports Team.

Chau VarskySports: el periodista sorprendió y decidió cambiar el nombre de su exitosa cuenta de X

Con un video de más de tres minutos en el mismo perfil, que a partir de ahora se llamará VSports Team, el famoso comentarista deportivo confirmó oficialmente que "VarskySports va a cambiar de nombre". De hecho, así lo argumentó: "Otros proyectos personales y profesionales en este 2025 más el crecimiento de Clank! (su canal personal en YouTube) me iban a impedir estar en el día a día, como lo había hecho hasta acá".

Varsky cambia el nombre de su cuenta de X en 2025.

Igualmente, "Juampa" aclaró: "Quedará el equipo que me acompañó durante estos 15 años, con el sello de calidad que supimos conseguir. Nada de los que nos hizo referencia y superar los dos millones de seguidores va a cambiar. Me convertiré en un seguidor más". Acerca de esta inesperada modificación en la identificación del canal, el protagonista reconoció que "fue un recorrido hermoso que hoy separa sus caminos, pero que ha forjado no solamente un equipo con notable ética de trabajo sino también un grupo de muy buenas personas. De ahora en más, será VSports Team". Y concluyó: "Los invito a que sigamos todos juntos en este mundo que tanto nos apasiona, el Planeta Deporte. Me toca un lugar distinto, pero me siento parte de lo que viene. Les mando un fuerte abrazo, JPV".