Diego "Cholo" Simoene estalló de furia tras el insólito gol anulado a Atlético de Madrid, que tuvo a Julián Álvarez como protagonista.

Atlético de Madrid necesita ganar ante Osasuna para acortar la distancia con el líder Barcelona en La Liga, pero las cosas no le vienen saliendo. Al conjunto "Colchonero" le anularon un gol insólito y, el entrenador, Diego "Cholo" Simeone, estalló de furia con el árbitro, en una jugada que tuvo como protagonista a Julián Álvarez.

En el estadio Wanda Metropolitano, a los 11 minutos el conjunto local abrió el marcados después de una gran acción de "La Araña", que habilitó a Álex Baena para poner el 1 a 0 parcial contra "los Rojillos". Sin embargo, el festejo se ahogó rápidamente para los de la capital española.

El juez de la noche, Ricardo De Burgos Bengoetxea, fue llamado por el VAR por una supuesta obstrucción de Antoine Griezmanna un defensor visitante. Tras revidar la jugada, el árbitro consideró que el francés obstruyó la carrera de su oponente, por lo que dictaminó fuera de juego y no convalidó el gol de Baena.

Tras la determinación de De Burgos Bengoetxea en el campo, "Cholo" Simeone no ocultó su enojo y le dedicó duras palabras al colegiado. "Es una veergüenza, una vergüenza", repitió el DT argentino, visiblemente irritado por la decisión que le impidió a su equipo ponerse en ventaja.

Con el empate parcial 0 a 0, el "Aleti" quedaría en la 6° posición, a 8 unidades del puntero Barcelona y 7 del Real Madrid, segundo en la tabla y que jugará este domingo ante el Getafe, en condición de visitante.

Además, cabe señalar que, el próximo fin de semana, el elenco madrileño visitará al "Barca", por lo que debe ganarle a OSasuna para buscar una victoria en su casa y así comenzar a descontarle puntos.

El interés del Barcelona sobre Julián Álvarez

El Barcelona tiene como objetivo la búsqueda en el siguiente mercado de pases de un jugador que pueda reemplazar a Robert Lewandowski, que comenzó a poner en duda su continuidad dentro del plantel. Al parecer, el elegido para reemplazarlo sería uno que forma parte de la Selección Argentina y que es fundamental para el armado del once inicial de Lionel Scaloni. Aunque para obtenerlo va a ser necesario invertir una gran suma de dinero.

Aunque se viene escuahando el rumor desde la temporada pasada, esta vez las versiones nacieron de la boca de un jugador del conjunto catalán que al momento de responder un juego de preguntas no dudó. "¿Un refuerzo al que quisiera que el Barcelona fichara?", le preguntó un periodista del Diario ARA a Marc Bernal, y este entregó dos palabras que no requieren de mayor explicación. "Julián Álvarez", señaló. No es la primera vez que se produce este vinculación.

Sin embargo, hay detalles que no son menores para que la negociación pueda darse. Uno es que la Araña tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2030 y el segundo expone que se encuentra protegido por una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Una cifra que es considerada excesiva y que obliga a todo interesado a sentarse a negociar, pero siempre y cuando acepte las condiciones que le impongan.

Para el sitio Transfermarkt, Julián Álvarez dispone de un valor de mercado que ronda los 100 millones de euros de acuerdo con su rendimiento tanto en La Liga de España y en cada uno de los partidos que disputa en la Selección Argentina. Una cifra que le permitirá al Colchonero recuperar los 75 millones que le pagó al Manchester City para quedarse con la ficha del joven delantero.