Kaká acabó con el misterio y dijo quién es mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Genio"

Kaká acabó con el misterio y dijo quién es mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Kaká terminó con el misterio y respondió quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El exdelantero brasileño de 43 años opinó acerca de la eterna rivalidad en el fútbol internacional y, lejos de dudarlo, se quedó con uno de los dos cracks que marcaron para siempre el siglo XXI en el deporte más popular del planeta. En cuanto a goles, asistencias y títulos obtenidos, además del talento, se suele dar la disputa entre los dos protagonistas.

El dato no menor es que el ex Milan jugó con el astro portugués en Real Madrid de España entre el 2009 y el 2013, inclusive. Sin embargo, así y todo se quedó con el capitán de la Selección Argentina a la hora de escoger a uno. Con breves pero contundentes palabras, quien fue campeón del mundo con el "Scratch" en la edición de Corea del Sur - Japón 2002 llenó de elogios al rosarino de 38 años que actualmente se destaca en Inter Miami de Estados Unidos.

Kaká dijo que Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo: "Talento puro"

Si bien el crack brasileño surgido en San Pablo halagó a ambos protagonistas, manifestó durante la entrevista con el portal internacional GOAL que el argentino "es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble". Ricardo Izecson dos Santos Leite les ganó el Balón de Oro al luso y al rosarino en el 2007, cuando el europeo culminó segundo en las votaciones y el entonces atacante de Barcelona terminó tercero. "Me quedo con Messi, creo que no necesito decir más", profundizó quien se retiró profesionalmente de manera oficial con la camiseta de Orlando City de Estados Unidos en el 2017, a los 35 años.

Los números de Kaká en el fútbol

752 partidos entre los clubes (San Pablo, Milan, Real Madrid y Orlando City) y la Selección mayor de Brasil.

239 goles.

184 asistencias.

14 títulos conseguidos.

Messi, Kaká y Cristiano, durante una entrega del Balón de Oro.

Todos los títulos de Messi en su carrera

10 Ligas de España (Barcelona).

8 Supercopas de España (Barcelona).

7 Copas del Rey (Barcelona).

4 Champions League (Barcelona).

3 Mundiales de Clubes (Barcelona).

3 Supercopas de Europa (Barcelona).

2 Ligue 1 (PSG).

2 Copas América (Selección Argentina).

1 Supercopa de Francia (PSG).

1 Mundial (Selección Argentina).

1 Finalissima (Selección Argentina).

1 Mundial Sub-20 (Selección Argentina).

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos (Selección Argentina).

1 Leagues Cup (Inter Miami).

1 MLS Supporters' Shield (Inter Miami).

Total: 46 títulos.