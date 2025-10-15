El salario de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: cuánto dinero gana el futbolista en Al Nassr

Cristiano Ronaldo en Al Nassr.

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un jugador que se cansó de romper records estadísticos y que logró una multiplicidad de títulos. Para la gente, el gran rival futbolístico de Lionel Messi y, más allá de los gustos personales de cada aficionado, un delantero con capacidades extraordinarias que son indiscutidas, por su gran pegada, sus saltos para cabecear y su aporte clave en encuentros definitorios.

Con el Real Madrid ganó la asombrosa marca de nada más ni nada menos que cuatro Champions League, mientras que ganó una más con el Manchester United. Y en Portugal logró la Eurocopa, el campeonato más importante en la historia de esa selección. Y en la actualidad juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde busca seguir batiendo records. Una búsqueda que tiene con que, pese al inevitable paso del tiempo.

Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo

El futbolista Cristiano Ronaldo firmó a mediados de 2025 una renovación de su contrato por dos años y ganará 180 millones de euros por año .

. Esto es apenas un poco más bajo que el valor contractual anterior de Ronaldo, que pagaba 200 millones de euros.

El ingreso que tiene Cristiano Ronaldo

Mensual : 15 millones de euros (17,6 millones de dólares)

: 15 millones de euros (17,6 millones de dólares) Semanal : 3,46 millones de euros (4,05 millones de dólares)

: 3,46 millones de euros (4,05 millones de dólares) Por día : 493.150 € (578.497 $)

: 493.150 € (578.497 $) Por hora : 20.548 € (24.104 $)

: 20.548 € (24.104 $) Por minuto : 342,47 € (401,74 dólares)

Los títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

Cristiano Ronaldo con la Eurocopa que ganó con Portugal en 2016.

Sporting Lisboa (1): Supercopa de Portugal 2002

Manchester United (10): FA Cup (2004), dos Carabao Cup (2006-2009), tres Premier League (06/2007, 07/2008, 08/2009), dos Community Shield (2007,2008), una Champions League (07/2008) y un Mundial de clubes (2008).

Real Madrid (16): dos Copas del Rey (10/2011, 13/2014), dos Ligas españolas (11/ 2012, 16/ 2017), dos Supercopas de España (2012, 2017), cuatro Champions League (13/2014, 15/2016, 16/2017, 17/2018), tres Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017) y tres Mundiales de clubes (2014, 2016 2017).

Juventus (5): dos Serie A (18/2019, 19/2020), dos Supercopas de Italia (2018, 2020) y una Copa de Italia (20/2021).

Selección de Portugal (2): Eurocopa (2016) y dos UEFA Nations League (2019 y 2025).

Al Nassr (1): Campeonato de Clubes Árabes 2023.

Los reconocimientos individuales que consiguió Cristiano Ronaldo