La NASA recorta el contrato del Boeing Starliner y hace opcionales las dos últimas misiones

FOTO DE ARCHIVO. Los trabajadores lavan a presión el logotipo de la NASA en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos antes de que SpaceX envíe a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional a bordo de su cohete Falcon 9, en el Centro

ters) -La NASA y Boeing están revisando el contrato de la nave espacial Starliner para reducir el número de misiones de seis a cuatro, informó el lunes la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

El contrato original de 4.500 millones de dólares, adjudicado a Boeing en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, preveía seis vuelos operativos de la cápsula Starliner tras la certificación.

Con la última modificación, la NASA ha designado los dos vuelos restantes como opcionales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El programa Starliner se ha visto acosado durante años por retrasos, fallos técnicos y sobrecostos.

La próxima misión de Starliner será sin tripulación, dijo la NASA, marcando la tercera prueba de este tipo en un esfuerzo de desarrollo que le ha costado a Boeing más de 2.000 millones de dólares desde 2016.

Los problemas en el sistema de propulsión de la cápsula obligaron el año pasado a los miembros de su primera misión tripulada a permanecer en la Estación Espacial Internacional durante aproximadamente nueve meses.

La próxima misión, conocida como Starliner-1, entregará carga a la Estación Espacial Internacional, agregó la NASA. Boeing y la NASA prevén que el vuelo no tenga lugar antes de abril de 2026.

Con información de Reuters