Los autos de Lionel Messi: estos son los 5 mejores autos del crack de la Selección Argentina

El Top 5 de autos de Lionel Messi revela mucho más que su gusto por el lujo: demuestra su afinidad por la excelencia mecánica, el diseño exclusivo y las prestaciones extremas. Desde la historia viva del Ferrari 335 S hasta la tecnología de punta del Audi RS 6 Avant, cada vehículo refleja una faceta distinta de su personalidad: potencia, precisión y estilo, dentro y fuera del campo de juego. Su colección combina ingeniería avanzada, estética sorprendente y valores que superan cualquier límite del mercado automotor.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti

Considerado la joya de su garaje, este clásico de 1957 es uno de los automóviles más cotizados a nivel mundial. Con un motor V12 de 4.0 litros y alrededor de 390 HP, era capaz de alcanzar los 300 km/h en su época. Su diseño combina líneas fluidas de competición con un estilo abierto y carrocería “barchetta”, típico de las carreras clásicas. Solo se produjeron cuatro ejemplares, lo que lo hace extremadamente exclusivo. Su valor se estima en torno a los 36 millones de dólares, una cifra récord incluso entre coleccionistas de élite.

Pagani Zonda Tricolore

Este superdeportivo italiano es otra pieza de altísimo rendimiento que integra su colección. Está equipado con un motor V12 AMG de 7,3 litros, generando cerca de 670 HP y un torque imponente para su estructura liviana. Su diseño se inspira en la aviación, con uso extensivo de fibra de carbono y titanio, puertas de ala de gaviota y los colores que homenajean al escuadrón aéreo italiano. Es una de las versiones más exclusivas del Zonda y su precio ronda los 1,6 millones de dólares, aunque en el mercado de coleccionistas puede valer bastante más.

Maserati GranTurismo MC Stradale

Este coupé italiano combina deportividad con elegancia, ofreciendo una experiencia de conducción emocionante pero utilizable. Lleva un motor V8 de 4,7 litros con unos 460 HP, acoplado a una transmisión de seis marchas automatizada que refuerza su carácter de alto rendimiento. En diseño, destaca por sus líneas elegantes con toques agresivos, difusores, tomas de aire y un perfil aerodinámico. Su interior está dominado por el cuero, la fibra de carbono y los detalles en aluminio. Su precio ronda los 150.000 dólares.

Range Rover Vogue

Para los trayectos familiares o el día a día, Messi prefiere la comodidad y la elegancia del Range Rover Vogue. En su versión más potente, equipa un motor V8 supercargado de 5,0 litros, con más de 500 HP. Es un SUV de lujo con suspensión neumática, tracción total inteligente y un interior de materiales nobles, con terminaciones en madera y cuero de primera calidad. Su estética combina presencia imponente y modernidad, manteniendo el ADN robusto de Land Rover. El precio de esta versión supera los 100.000 dólares.

Audi RS 6 Avant

Aunque no es tan extremo como los superdeportivos anteriores, este modelo alemán destaca por su equilibrio entre potencia y practicidad. Su motor V8 biturbo de 4,0 litros supera los 600 HP, brindando aceleraciones fulminantes y una conducción precisa gracias a la tracción integral quattro. Su diseño fusiona la funcionalidad de una rural con la agresividad de un deportivo: carrocería ensanchada, grandes tomas de aire y detalles en fibra de carbono. Su precio ronda los 120.000 dólares, dependiendo de la versión y equipamiento.