Lionel Messi compró otro club y hay sorpresa en el fútbol mundial

Messi compró un club de la Tercera División de España

Lionel Messi se convritó en el nuevo propietario de un club de la Tercera División de España, el cual lo oficializó este jueves 16 de abril a través de las redes sociales. El astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina compró al UE Cornellá, fundado en 1951, que es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán. En un comunicado, dieron detalles acerca del acuerdo y elogiaron al ídolo del Barcelona que juega en Inter Miami.

El comunicado del club UE Cornellá, de España, sobre la compra de Lionel Messi

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà.

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.

Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club.

Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).

La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.

El comunicado del club sobre la compra de Lionel Messi

De qué otro club es dueño Lionel Messi

El astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina es dueño del Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez. El mismo fue fundado por ambos en 2025 y milita en la cuarta división del fútbol uruguayo. A su vez, el hermano de la "Pulga" es el presidente de Leones FC, el flamante club de la Primera C de nuestro país que en la actualidad es uno de los líderes de la Zona B del campeonato junto a Yupanqui y General Lamadrid. Por otro lado, en un futuro puede convertirse en co propietario del Inter Miami una vez que se retire.

El escandaloso penal que no le cobraron a Claypole en la Primera C contra el equipo de la familia Messi

Sergio Acosta metió un centro por abajo al que Mario Godoy llegó con lo justo a conectar. Sin embargo, Valentino Stizza lo tocó abajo derribándolo dentro del área. Claro que, el colegiado no lo tuvo en cuenta y la jugada siguió su curso con total normalidad. Ya en el complemento llegó el gol de Román Elsegood para el 1 a 0 que fue suficiente para que el elenco de casa se quede con los tres puntos ante su gente.

En cuanto a su desempeño en lo que va del campeonato de la Primera C, Leones FC acumula un total de cinco puntos en la Zona B que lidera General Lamadrid con siete. Hasta el momento debutó como local empatando sin goles contra El Porvenir y como visitante igualó también 0 a 0 ante Central Ballester en José León Suárez. La próxima jornada recibirán a Centro Español en el Estadio Antonio Di Giacomo de Arroyo Seco.