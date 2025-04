La dura denuncia que recibió Bielsa en Uruguay de un exientegrante del cuerpo técnico: "Abuso"

La fuerte denuncia que recibió Marcelo Bielsa de un exintegrante del seleccionado uruguayo.

El incómodo ambiente que atraviesa Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay parece difícil de finalizar. Carlos Nicola, histórico formador y expreparador de arqueros del seleccionado, cuestionó al entrenador argentino por sus formas de tratar y denunció un "abuso verbal", luego de haberse marchado del combinado "Charrúa" por problemas con "El Loco".

Lo que explotó en octubre pasado, con fuertes declaraciones de Luis Suárez por supuestos malos tratos de Bielsa hacia algunos jugadores y empleados del Complejo Celeste, ahora se hizo extensivo con Nicola, quien decidió contar su versión luego de haber renunciado a su cargo de entrenador de arqueros en mayo del 2024 por desaveniencias con el ex-DT de Vélez.

"Fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene Bielsa como entrenador, con esa imagen que tenía construida sobre él. Fue una desilusión el día a día una vez que lo conocí. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro", comenzó diciendo "Manteca" en una entrevista con Infobae.

El inconveniente surgió cuando Bielsa le sugirió a la dirigencia de la AUF que los contratos se renovaran cada tres meses, algo que no le gustó al exportero y lo dejó en claro desde un primer momento. A partir de allí, el diálogo entre ellos cambió declive, la relación pasó a ser nula y Nicola se alejó del seleccionado tras 12 años.

Carlos Nicola contó el problema que tuvo con Bielsa.

El nacido en Montevideo, que estaba a cargo de los porteros desde el 2021 pero que había ingresado a la estructura de selecciones en 2014, continuó: "Conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial. Siempre me hizo sentir diferente al resto, pero no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez. Entonces, terminó encadenándose mi salida, por cuestiones que no tienen nada que ver con lo profesional o lo humano, ni siquiera son míos, por problemas que tiene Bielsa con él mismo, que espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser".

En la misma línea, el exjugador que tuvo un breve paso por San Lorenzo de Almagro, agregó: "Yo no digo que un entrenador tenga que ser democrático, porque debe tomar decisiones, cada uno tiene su estilo. Hay algunos que son más cercanos, otros más lejanos. También existen lo que son más participativos con los jugadores, cada uno tiene su impronta y tiene su estilo. Pero lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien".

"Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas. El generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, esas cosas no corresponden y con Bielsa pasaba siempre", finalizó el exfutbolista de Athletico Paranaense e Independiente Medellín, que en la actualidad es el jefe de Departamento de porteros en Cruz Azul de México.

Los borrados de Bielsa en Uruguay tras caer con la Seleccion Argentina

Marcelo Bielsa se cansó y "borró" a cuatro jugadores de Uruguay después de que la Selección Argentina lo venciera por 1-0 en Montevideo, con el golazo de Thiago Almada. El entrenador rosarino de 69 años transita por otro momento delicado al mando de la "Celeste", luego de la tormentosa situación que le tocó vivir tras la eliminación ante Colombia en la semifinal de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

En esta oportunidad, el ídolo de Newell´s decidió desafectar a Marcelo Saracchi, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y José Luis Rodríguez Bebanz. Si bien el mediocampista ofensivo de Flamengo tuvo una molestia muscular e igualmente se iba a perder el choque con Bolivia en El Alto, el lateral de Boca Juniors y el ex Racing fueron bajas por motivos futbolísticos. Por último, el ex River Plate habría discutido fuerte en el vestuario con Jorge Giordano (Director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol), según comunicó el periodista deportivo Diego Jokas en TyC Sports.

El clima arde en el Uruguay de Bielsa, con diferencias entre algunos integrantes del Seleccionado en la interna. De hecho, los medios de comunicación locales no descartan que el "Loco" pegue el portazo antes de la Copa del Mundo del 2026, aunque por ahora continúa firme en el cargo. A apenas cinco fechas del final de la clasificación, por el momento el elenco charrúa está adentro del máximo torneo gracias a su cuarto puesto en la tabla de posiciones (clasifican los primeros seis directamente y el séptimo va al repechaje).