El polémico comentario de Marcelo Bielsa sobre Riquelme en la Selección Argentina: "No jugaba".

Giorgian De Arrascaeta se posicionó en los últimos años como uno de los principales referentes de la Selección de Uruguay. El volante de 30 años, oriundo de la pequeña localidad de Nuevo Berlín, es una de las figuras del Flamengo en el fútbol brasileño, club con el que recientemente se consagró campeón de la Supercopa de Brasil tras derrotar a Botafogo. En una entrevista para el programa La mañana del fútbol en El Espectador Deportes, contó una inédita historia sobre Marcelo Bielsa, actual DT de la 'Celeste', y un polémico comentario que le hizo sobre Juan Román Riquelme en la Selección Argentina.

Al referirse al estilo de juego físico y de mucha intensidad que el 'Loco' le pide a sus dirigidos, De Arrascaeta reveló una charla que tuvo con él durante un entrenamiento: "La selección es un equipo más intenso, que presiona mucho e intenta disminuir al rival, y para mí es más complicado. Un día Marcelo Bielsa me dijo: 'Mirá que Riquelme no jugaba conmigo'. Yo lo miré, me reí y le dije: 'Si no jugaba Riquelme, entonces estoy en el horno'", comentó entre risas.

De Arrascaeta habló sobre su presente en la Selección de Uruguay: "Es la piedra en el zapato"

A pesar de su gran presente en Brasil (ganó 14 títulos con el 'Fla' y junto con Bruno Henrique es el jugador más laureado del club), De Arrascaeta siente que no pudo aún desplegar su mejor nivel con la camiseta del combinado charrúa. "La selección es la piedra en el zapato en mi carrera en el sentido de no poder hacer dentro de la cancha todo lo que he demostrado en Brasil, ya sea por cómo juega el equipo o por la intensidad, pero nunca he podido sentirme de la misma forma que lo hago en Brasil", se lamentó. Y luego añadió: "Siempre es una cosa que intento mejorar y cada vez que me toca ir a la selección uruguaya hacerlo de la mejor forma".

En marzo, Uruguay deberá enfrentar una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, el mediocampista no cree poder estar al máximo para esos compromisos: "Uruguay está con muy buenos jugadores. Yo estoy volviendo de una lesión y me gustaría, si me toca, poder estar 100%. Para jugar en la intensidad que requiere estar en la selección todavía no me siento que pueda hacerlo. No quiero apurar los procesos y prefiero, si no estoy al 100%, que esté otro compañero. No quiero perjudicar a nadie", declaró. En noviembre del año pasado debió someterse a una artroscopía en una de sus rodillas y en los últimos días volvió a sumar minutos en cancha.

El volante del Flamengo es, junto con Bruno Henrique, el futbolista más ganador en la historia del 'Mengão' con 14 títulos.

