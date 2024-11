La furia de Marcelo Bielsa al recordar la crisis en Uruguay: "Ignorar"

Bielsa se refirió a todos los problemas que tuvo en Uruguay.

Marcelo Bielsa se mostró furioso en la conferencia de prensa de la Selección de Uruguay, después del empate 1-1 frente a Brasil como visitante por las Eliminatorias sudamericanas. El entrenador argentino de 69 años fue consultado por la breve crisis que vivió al mando de "La Celeste" a mediados del 2024, cuando fue eliminado de la Copa América por Colombia en la semifinal y tuvo un fuerte cruce público con el ídolo Luis Suárez.

Acerca de esta situación, el rosarino estuvo molesto durante el diálogo con los medios de comunicación. Sin embargo, la tormenta ya parece haber pasado por el equipo charrúa, que tuvo una gran doble fecha de noviembre: derrotó a Colombia sobre la hora como local y empató ante el pentacampeón del mundo de visitante. De esta manera, se coloca segundo en la tabla de posiciones del torneo clasificatorio para el Mundial 2026.

Bielsa recordó la crisis en Uruguay y la disputa con Suárez: "Afectan mi autoridad"

Sobre la polémica que hubo en "La Celeste" pocos meses atrás hasta esta levantada final, el ídolo de Newell´s se sinceró: "¿Cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad? Seriamente la afectan, pero yo ya hablé sobre ese tema...”. “Esos episodios afectaron mi autoridad y sería necio que yo dijera lo contrario. Cualquier entrenador que haya pasado por lo que yo pasé vería seriamente afectada su autoridad”, insistió el "Loco".

“Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso”, reaccionó el ex Vélez ante la pregunta de un periodista. Además, aclaró su posición: “Los entrenadores no dicen ´voy a continuar´, sino que continúan... Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan”. Hace algunas semanas, había dicho en la misma línea: “Yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada”.

Bielsa se refirió a todos los problemas que tuvo con Suárez en Uruguay.

Los números de Bielsa como DT de Uruguay

24 partidos oficiales.

11 victorias.

4 derrotas.

9 empates.

Un 58.3% de efectividad.

40 goles a favor.

17 goles en contra.

El fixture de Uruguay en el final de las Eliminatorias sudamericanas