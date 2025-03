Atento Colapinto: Lawson reconoció que peligra su continuidad en Red Bull

Lawson es el único piloto de los cuatro equipos punteros sin sumar puntos.

Con la esperanza de tener una dupla competitiva, Red Bull despidió a Sergio “Checo” Pérez a fines del 2024 y anunció a Liam Lawson como su reemplazante, un piloto que venía de sumar unos puntos con Racing Bulls en las últimas seis fechas de la temporada pasada. Sin embargo, pasadas dos fechas de la nueva edición del campeonato de Fórmula 1, su rendimiento al mando del RB21 ha sido desastroso.

Si se tiene en cuenta la sprint shootout del viernes en Shanghái, el piloto neozelandés suma tres clasificaciones sin superar la Q1, sin mencionar que quedó último en la grilla de la carrera sprint. La cosa no mejoró demasiado este domingo en el Gran Premio de China, donde Lawson fue el decimoséptimo en cruzar la línea de meta, aunque se vio beneficiado por la sanción a Jack Doohan y las posteriores descalificaciones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Incluso con eso, el oceánico quedó decimosegundo y fuera de los puntos, lo que lo ha puesto en la mira dentro de Red Bull, que comienza a estudiar la posibilidad de ascender a Yuki Tsunoda. De ahí que tras la carrera, Lawson explicó que su falta de rendimiento se debe a que no ha tenido tiempo de acostumbrarse al RB21, aunque también reconoció que ese justamente es el problema que debe superar si quiere mantenerse en la máxima categoría.

“No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y si no lo hago, no voy a estar”, afirmó. Y es que Red Bull ha dejado escapar puntos valiosos en estas dos primeras fechas, lo que lo ha dejado tercero en la tabla detrás de McLaren y Mercedes, algo conseguido gracias a las buenas actuaciones de Max Verstappen.

Cabe mencionar que el cambio por Tsunoda no solo supondría volver al segundo equipo de la marca, sino que podría tener una consecuencia peor, su salida de la F1. De hecho, en las últimas horas se corrió el rumor de que Red Bull ya analiza la posibilidad de fichar a Franco Colapinto, uno de los cuatro pilotos de reserva que tiene Alpine, para que reemplace al japonés en caso de que lo asciendan al primer equipo.

Internas en Red Bull: La ácida respuesta de Lawson a Tsunoda

Tras el GP de China, Yuki Tsunoda fue consultado por la posibilidad de subir a Red Bull en la próxima fecha, que será justamente en su casa en el Gran Premio de Japón. “Sí, 100%. El coche de Red Bull es más rápido”, respondió el nipón cuando le preguntaron si le gustaría ser el compañero de Max Verstappen. Sobre dicha declaración, Liam Lawson reaccionó con un comentario bastante inoportuno: “He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado y también lo hice en F1, así que puede decir lo que quiera”.