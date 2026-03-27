Dónde ver la Selección Argentina vs. Mauritania en vivo por TV y de manera legal sin recurrir a Fútbol Libre o Xuper TV

Lionel Messi en la Selección Argentina.

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni enfrenta este viernes 27 de marzo a las 20:15 horas a Mauritania en el Alberto J. Armando (La Bombonera), en un encuentro que servirá de preparación rumbo al mundial 2026 y que fue organizado por la AFA luego de que se suspendiera la Finalissima ante España que se jugaría este mes en la ciudad de Lusail, Qatar, país afectado por la guerra en Medio Oriente.

Son dos amistosos los que disputa la albiceleste (primero ante Mauritania y luego ante Zambia) con el objetivo de sumar minutos de cara a la cita máxima y probar algunos futbolistas que aún pelean por un lugar en la consideración de Scaloni, como son los casos de Joaquín Panichelli (Estrasburgo de Francia), Agustín Giay y José López (Palmeiras) y Gabriel Rojas (Racing), algunos de los nombres que estarán bajo la vista del entrenador.

Por dónde ver Argentina contra Mauritania

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que lo correcto es hacerlo por los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina y Mauritania será transmitido por Tyc Sports y Telefé.

Cómo llega Mauritania y qué jugadores tiene

El conjunto africano llega con una serie negativa de seis partidos sin triunfos, con tres derrotas y tres empates. Rumbo al Mundial 2026, los mauritanos formaron parte del Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur, y quedaron en la penúltima posición, con siete unidades sumadas en las 10 fechas de la clasificación. Su última victoria el 5 de septiembre de 2023 en las Eliminatorias frente a Togo.

Entre sus jugadores destacados cuenta con Said Imigene (Leganés), Oumar Ngom (Lecce), Aboubakary Koita (AEK Atenas) y Lamine Ba (Śląsk Wrocław), en un equipo que históricamente se situó entre los equipos más débiles de su confederación, con una liga semi profesional y sin tanto roce internacional, pero que el combinado albiceleste intentará utilizar para sumar rodaje de cara a lo que viene.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Marcos Acuña durante uno de los entrenamientos.

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros