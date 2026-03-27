Cambios en la televisación de la Selección Argentina vs Mauritania: dónde verlo por TV

La Selección Argentina cambia su TV ante Mauritania: cómo ver el partido por la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina tendrá este viernes un amistoso ante Mauritania con cambios importantes en la televisación. En la previa de la preparación para el Mundial 2026, los hinchas deberán estar atentos a dónde y cómo ver el encuentro, ya que hubo modificaciones en la transmisión habitual del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El equipo argentino jugará, desde las 20.15, ante un adversario de menor jerarquía a la habitual. Sin embargo, lo llamativo es que este encuentro no será emitido por TyC Sports, histórica señal deportiva que viene transmitiendo los partidos desde hacía casi tres décadas, ni tampoco por la TV Pública.

Pese a que TyC Sports había anunciado previamente la transmisión de los amistosos ante Mauritania y Zambia, en las últimas horas el propio canal confirmó que finalmente no los televisará. Si bien no hubo una explicación oficial, distintas versiones periodísticas apuntan al conflicto existente entre Claudio “Chiqui” Tapia y el Grupo Clarín, propietario del canal.

Vale destacar que TyC Sports emite los partidos de la Selección Argentina desde mediados de los años 90 e incluso ha contado con los derechos de varios Mundiales. A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, tampoco está garantizado que transmita los encuentros del seleccionado, en un contexto marcado por el recorte de inversiones que atraviesa el grupo desde 2024.

Argentina vs Mauritania: dónde verlo por TV

El partido entre la Selección Argentina y Mauritania podrá seguirse en vivo a través de Telefe y DSports. Como es habitual en los compromisos amistosos del conjunto nacional, las señales ofrecerán una cobertura completa que incluirá la previa, el análisis post partido y el minuto a minuto del desarrollo del juego.

Telefe: Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD).

Telefe: Canal 10 en Telecentro (Digital).

Telefe: Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

DSports: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además, el duelo también estará disponible vía streaming en las plataformas digitales asociadas a DSports, lo que permitirá seguirlo desde distintos dispositivos.

La posible formación de la Selección Argentina de Lionel Scaloni vs. Mauritania

Con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul descartados para estar desde el arranque por diferentes molestias, hay tanto un apuntado en la defensa como en el mediocampo para ocupar esos lugares. Lo que despertó la atención durante la mañana del 26 de marzo a horas del partido fue que Franco Mastantuono, el crack del Real Madrid con pasado en River Plate, trabajó con una pechera de titular y sueña con estar después de casi quedarse afuera de la convocatoria. A su vez, todo indica que Lionel Messi estará en el banco de suplentes y cabe destacar que son bajas Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso.

De esta manera, los 11 de la Selección Argentina ante Mauritania serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.

La lista de convocados de Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso vs. Guatemala