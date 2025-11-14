Argentina vs. Angola: el estadio de 16 años y 227 millones de dólares donde la "Albiceleste" cierra el año

Cuál es el estadio de 227 millones de dólares donde juegan Argentina y Angola

La Selección Argentina visita a Angola en Luanda en el marco del último amistoso internacional del 2025 en la fecha FIFA y este duelo se lleva a cabo en un histórico estadio ubicado en la mencionada tierra africana. Su nombre es 11 de Noviembre, haciendo referencia a la fecha de la independencia del país en 1975, está muy cerca de cumplir 16 años de historia y costó unos 227 millones de dólares. Por supuesto, es toda una novedad para los hinchas locales el hecho de enfrentar a los campeones del mundo que comanda Lionel Scaloni.

Más allá de las bajas en la "Albiceleste", como es el caso de Enzo Fernández, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, sí habrá otras figuras como es el caso de Lionel Messi. El impacto que causó el combinado nacional no es para nada menor y los 48.500 espectadores que dirán presente en el recinto lo saben. En dicho sitio son dueños de casa algunos clubes y también se llevó a cabo un torneo internacional.

Estadio 11 de Noviembre, la cancha donde la Selección Argentina visita a Angola: su historia, capacidad y valor

El recinto está ubicado en Luanda, capital del país africano y se estrenó el 27 de diciembre del 2009, por lo que a finales del 2025 cumplirá 16 años de historia. La construcción del mismo estuvo a cargo de un grupo especialista en arquitectura deportiva de nombre Urbinvest, Arup Sport & Sua Kay. Su césped es natural, mientras que posee una dimensión de 105 metros de largo por 68 de ancho mientras que clubes como el 1° de Agosto, Petro y Benfica hacen de local allí.

En cuanto a los partidos importantes que albergó, el Estadio 11 de Noviembre que está situado en el distrito de Camara en el municipio de Talatona fue sede de la Copa Africana de Naciones en el año 2010. Allí se jugaron 9 partidos, entre los que hubo cruces de fase de grupos, mano a mano y la gran final. En dicho encuentro se impuso Egipto por 1 a 0 ante Ghana consiguiendo su último título hasta el momento y por séptima vez el trofeo.

El Estadio 11 de Novembro, donde la Selección Argentina enfrenta a Angola

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola vs. Argentina en el amistoso: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La lista completa de la Selección Argentina vs. Angola