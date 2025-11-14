Por qué no juega Julián Álvarez en la Selección Argentina vs. Angola: se confirmó el motivo

Julián Álvarez, gran ausente en la Selección Argentina.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar este viernes a Angola en un amistoso internacional que se jugará en Luanda, capital de ese país. El partido servirá a Lionel Scaloni como otro ensayo de cara a lo que será el próximo mundial en Canadá, Estados Unidos y México 2026, a ocho meses de que comience la cita más importante de todas. Y todavía hay algunos puestos a llenar para lo que será la lista definitiva.

En esta oportunidad, se destacan entre los convocados el regreso de Lisandro Martínez, a quien una serie de lesiones lo han tenido a maltraer. Y la inclusión de nuevas convocatorias, como la de Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y la de Joaquín Panichelli, delantero del Estrasburgo de Francia, entre otros nombres que aparecen, como los del "Colo" Barco y el regreso de Emiliano Buendía.

Julián Álvarez, uno de los grandes ausentes

No forma parte de la convocatoria el delantero de Atlético Madrid Julián Álvarez, así como tampoco están en el equipo los futbolistas del "Atleti" Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, así como tampoco formará parte del equipo el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández y Emiliano "El Dibu" Martínez. Bajas sensibles en la albiceleste ya que en todos los casos son piezas importantes para el entrenador.

Enzo Fernández tampoco juega.

Respecto a los jugadores del Atlético Madrid, la AFA señaló que quedaron al margen debido a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a Angola. Por su parte, en el caso de Enzo Fernández, lo que lo dejó afuera es un edema óseo en su rodilla derecha, por lo que será resguardado para continuar con su recuperación.

Por qué no juega "El Dibu" Martínez

En cuanto al "Dibu" Martínez, Lionel Scaloni quiere ver y probar al resto de los arqueros para completar la lista para el Mundial. Teniendo en cuenta que el jugador del Aston Villa es una fija para la cita mundialista, Scaloni aprovechará este duelo ante un rival de menor jerarquía para probar otros nombres y terminar de definir los nombres que lo acompañen. Así aparecen en esta ocasión Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) y Walter Banítez (Crystal Palace).

Dibu Martínez junto a su esposa, disfrutan de unos días libres en familia.

Esta es la lista completa de jugadores de la Selección Argentina para jugar contra Angola

Arqueros

Gerónimo Rulli.

Walter Benítez.

Defensores

Juan Foyth.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Marcos Senesi.

Nicolás Tagliafico.

Valentín Barco.

Kevin Mac Allister.

Mediocampistas

Alexis Mac Allister.

Máximo Perrone.

Rodrigo De Paul.

Thiago Almada.

Giovani Lo Celso.

Nicolás Paz.

Delanteros