La Selección Argentina se entrenó ante 20.000 personas y Scaloni tiene todo listo ante Angola

La Selección Argentina se entrenó ante una multitud en España.

La Selección Argentina se entrenó ante unas 20.000 personas en Elche, España, antes de viajar rumbo a África para afrontar el último amistoso del 2025. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con la débil Angola en su capital Luanda, en tanto que no utilizará los últimos cuatro días disponibles para la segunda ventana de esta doble fecha FIFA. De esa manera, los jugadores quedarán liberados luego del duelo con los locales.

Después de las prácticas satisfactorias en la Provincia de Alicante, el campeón del mundo y bicampeón de América se enfoca en el enfrentamiento con el combinado local. Con una formación de lujo, seguramente habrá minutos en el segundo tiempo para aquellos que no suelen jugar tanto. Entre ellos aparecen, por ejemplo, Máximo Perrone, Nicolás Paz, Valentín "Colo" Barco, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Joaquín Panichelli, Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía.

Si bien se tratará de un encuentro solo, le servirá a Scaloni para ver en acción a algunos futbolistas con poco rodaje con la camiseta del Seleccionado mayor. A apenas siete meses del arranque del Mundial 2026, el entrenador de 47 años planifica el futuro a corto y mediano plazo: la Finalissima ante España será en marzo, mientras que en el mismo mes podría chocar con Francia, el adversario de la final de Qatar 2022. La intención del cuerpo técnico es tener cotejos frente a oponentes de mayor relieve en las próximas temporadas.

Las fotos del entrenamiento de la Selección Argentina ante una multitud en España

Angola vs. Argentina en el amistoso: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La Selección Argentina se entrenó ante una multitud en España.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.