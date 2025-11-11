El cambio de último momento en la Selección Argentina vs. Angola que fastidia a Scaloni

El cambio de último momento en la Selección Argentina que fastidia a Lionel Scaloni.

Otra situación imprevista en la Selección Argentina fastidia a Lionel Scaloni, antes de visitar a Angola en la capital Luanda para el último amistoso del 2025. Una sucesión de noticias negativas ocurrieron en la "Albiceleste" en la previa al choque con el débil combinado africano, que no es un parámetro para medir fuerzas con la "Albiceleste", al igual que casi todos los rivales en los amistosos de los últimos dos años.

Luego de las bajas inesperadas Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone porque no llegaron a tiempo con los trámites de la vacuna contra la fiebre amarilla, ahora la novedad de último momento es que habrá menos entrenamientos de los que estaban planificados en esta gira. Aunque estaba programado que iba a haber cuatro prácticas más hasta el martes 18 de noviembre -inclusive- para utilizar la doble fecha FIFA por completo, al margen de que el segundo amistoso no se disputará porque no se consiguió un rival, la realidad ahora es que los jugadores quedarán liberados el sábado 15.

De esta manera, Scaloni pierde la posibilidad de ver a los futbolistas en acción durante más tiempo, por lo que se tratará de la estadía más corta desde que es director técnico de la Selección Argentina: apenas cinco jornadas, entre el lunes 10 y el sábado 15. Por lo tanto, apenas quedarán tres ensayos en Alicante (España) hasta el jueves 13 inclusive, cuando viajará hacia Angola para disputar el partido. Apenas culminado el mismo el viernes, los jugadores se irán cada uno a sus respectivos clubes el sábado 15 sin participar más tiempo con la camiseta nacional.

Las desprolijidades de la Selección Argentina en los amistosos

Hace ya dos años que el campeón del mundo y bicampeón de América no tiene encuentros preparatorios contra rivales de su misma jerarquía o parecida, ya que todos los adversarios fueron de un relieve absolutamente menor: Estonia, Honduras, Jamaica, Emiratos Árabes, Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y ahora Angola... Por supuesto, la creación de la Nations League en Europa en el 2018 atentó contra las posibilidades de los Seleccionados del resto del planeta a competir contra los del Viejo Continente.

Por último, las bajas de Julián Álvarez, Molina y Simeone complicaron a la "Albiceleste" y estos cuatro entrenamientos menos en África coronaron una última gira del 2025 para el olvido en todo sentido.

Angola vs. Argentina amistoso: hora, TV en vivo y streaming

Lionel Messi, de las pocas buenas noticias en la previa.

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.