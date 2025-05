Impacto en River por lo que se supo de Martín Demichelis antes del Mundial de Clubes

Impacto en River por lo que se supo de Demichelis antes del Mundial de Clubes

Antes del comienzo del Mundial de Clubes, una fuerte noticia sobre Martín Demichelis llegó a oídos del cuerpo técnico de River Plate y también de la dirigencia. Es que el Monterrey que dirige "Micho" será uno de los rivales del "Millonario" en la fase de grupos junto con el Urawa Reds de Japón y el Inter de Milan de Italia, pero lo que sucedió con el DT argentino no tardó en trascender. Lo cierto es que existe la chance de que esté ausente en dicho torneo.

El conjunto mexicano quiere dar la sorpresa y el entrendor que viene de dejar su cargo en Núñez donde asumió Marcelo Gallardo a mediados del 2024 estaría a un paso de irse de la institución. No por los malos resultados obtenidos , sino también por una oferta que llegó en las últimas horas. De esta manera, existe la posibilidad que emigre antes de tiempo y no dirija contra su ex equipo.

La noticia sobre Martín Demichelis que impactó fuerte en River antes del Mundial de Clubes

Con Xabi Alonso en la cuerda floja, el Bayer Leverkusen de Alemania planea buscar un reemplazo antes de tomar la decisión de despedir a su actual técnico o que abandone su cargo. Según el medio Bild, uno de los que aparece en la lista es el propio Demichelis, quien por su paso como jugador conoce bien el fútbol alemán. A través del mencionado diario afirmaron que "Micho" cuenta con fuerte presencia y liderazgo claro", lo cual buscan desde el club teutón, por lo que cumpliría con las expectativas, aunque está claro que todo dependerá de lo que suceda en las próximas semanas.

El grupo de River en el Mundial de Clubes 2025

¿Cuándo juega River por el Mundial de Clubes?

River Plate vs. Urawa Red Diamonds de Japón - martes 17 de junio - 16 horas.

vs. Monterrey de México - sábado 21 de junio - 22 horas.

vs. Inter de Italia - miércoles 25 de junio - 22 horas.

¿Cómo es el formato del Mundial de Clubes 2025?

La competencia, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año, presenta un formato renovado que replica el tradicional esquema mundialista. Los clasificados llegaron a través de diferentes métodos, desde el ranking histórico hasta la obtención de títulos continentales, lo que asegura la presencia de las instituciones más prestigiosas del planeta.

A diferencia de las ediciones anteriores que contaban con solo siete participantes, el certamen replicará la estructura tradicional de la Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998, con una fase inicial de ocho grupos de cuatro clubes cada uno, seguida de rondas eliminatorias que definirán al campeón. El reglamento establece restricciones claras para el sorteo que condicionarán la conformación de los grupos. Los del mismo país o Confederación no podrán enfrentarse en esta primera fase, con la única excepción de los europeos, que sí podrán compartir grupo siempre que no sean del mismo país.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, desde donde comenzará la fase de eliminación directa hasta definir al campeón, sin la realización de partido por el tercer puesto. El mejor de la zona A se medirá con el segundo de la B y así sucesivamente. Si hay empate en puntos se definirá por diferencia de gol. Si persistiera la igualdad, será por goles a favor. A partir de octavos, si empatan habrá un alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno. Si continúa la parda, penales.